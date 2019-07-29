Aston Villa, Christian Luyindama için 12 milyon euroluk teklifte bulundu

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralanan Christian Luyindama'nın bonservisinin alındığı belirtildi. Sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Luyindama'nın bonservisinin alındığını açıkladı. Öte yandan oyuncuyla ilgili Aston Villa iddiası yeniden gündeme geldi.

CİM-BOM 15 MİLYON İSTİYOR

Galatasaray'ın sözleşmesindeki 5,5 milyon euroluk opsiyon maddesini kullanarak bonservisini aldığı Luyindama hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Footrdc'de yer alan habere göre Aston Villa'nın 12 milyon euroluk teklif yaptığı Luyindama için Galatasaray, 15 milyon euroya oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor. Luyindama'nın tatilini bitirdiği ve sarı kırmızılıların kampına katılacğaı ancak bu kampın transfer halinde kısa süreceği vurgulandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bugün yaptığı açıklamada, "Luyindama'nın bonservisini aldık. Önemli bir olay. Kiralıktı ama artık transferini bitirdik." demişti.

(Futbol Arena)