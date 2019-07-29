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Aston Villa, Christian Luyindama için 12 milyon euroluk teklifte bulundu

Fransız basını, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın Galatasaraylı Christian Luyindama için 12 milyon euroluk teklifte bulunduğunu yazdı.

29.07.2019 17:32
Aston Villa, Christian Luyindama için 12 milyon euroluk teklifte bulundu

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralanan Christian Luyindama'nın bonservisinin alındığı belirtildi. Sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Luyindama'nın bonservisinin alındığını açıkladı. Öte yandan oyuncuyla ilgili Aston Villa iddiası yeniden gündeme geldi.

CİM-BOM 15 MİLYON İSTİYOR

Galatasaray'ın sözleşmesindeki 5,5 milyon euroluk opsiyon maddesini kullanarak bonservisini aldığı Luyindama hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Footrdc'de yer alan habere göre Aston Villa'nın 12 milyon euroluk teklif yaptığı Luyindama için Galatasaray, 15 milyon euroya oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor. Luyindama'nın tatilini bitirdiği ve sarı kırmızılıların kampına katılacğaı ancak bu kampın transfer halinde kısa süreceği vurgulandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bugün yaptığı açıklamada, "Luyindama'nın bonservisini aldık. Önemli bir olay. Kiralıktı ama artık transferini bitirdik." demişti.

(Futbol Arena)


Christian Luyindama, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Aston Villa, Spor

YORUMLAR (13)
PARA: 30 milyon euro aga onlarda futbolcular 100 milyon euroları görüyor şişirilip bizdedeböyle olmalı
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3 0
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KEMAL: Bürutus sende hemen inandın savunmaya geçtin yok öncelik gs nin la Bürutus hadi 5 yada 6 gs öncelikli olsun geriye kalan 6 yi nereye sokcan??????????
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0 0
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KEMAL: ?????????? ulan bu adamlar o kadar mı aptal zaten almak isteselerdi kulübünden 5 6 ya alırdı gs değil oyuncu odun bile satamaz artık muhafaza haaaa
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1 6
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CEMAL: Kemal efendi.başka takım 100 m Euro verse de alamazdı çünkü gs 5 m Euro satın alma opsiyonlu olarak kiralamıştı.başka bir takım sadece gs’nin opsiyonu kullanmaması durumunda alabilir.ya da aynen bu haberdeki gibi Cimbom’dan alabilirler.
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0 0
CENGO: Luyindama satın alma opsiyonluydu adamım yani öncelik cimbomun. İsteseler de başka kulüp alamaz ancak gs almazsa başkaları alır
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4 1
MİSAFİR GERGADAN: Yani Aston villa o kadar geri zekalıki 5.5 milyon vermiyor 15 milyon verip alıyor öylemi bu habere kargalar bile güler.yalan haberinde artık bir asaleti olur siz haberleri bile cenabet yaptınız şimdi bu yazdığımıda yayınlamassınız biliyorum .......
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3 21
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CEMAL: Mİsafir gergedan hem futbolla bu kadar ilgilenip hem de bu kadar bilgisiz nasıl olabiliyorsunuz.nerenizle takip ediyorsunuz anlamıyorum ki...
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0 0
VAHAP: galatasaray daha önce aldı ıseolamazmı
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1 1
UA: yerini dolduramayız şu saatten den sonra eldekini satmak aptallık olur umarım böyle bir hata yapmazlar !
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12 3
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AKARCALI: İyi transfer iş yapar
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8 3
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