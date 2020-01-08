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Aston Villa, Domagoj Vida için Beşiktaş'a teklif yapacak

Domagoj Vida'yı kadrosuna dahil etmek isteyen Aston Villa, bu transfer için ilk somut adımını atmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, Vida için kapıyı 8 milyon Euro'dan açacak.

08.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:20

Domagoj Vida'yı kadrosuna dahil etmek isteyen Aston Villa, bu transfer için ilk somut adımını atmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin yetkililerinin bu hafta içinde İstanbul'a gelerek siyah-beyazlılarla masaya oturacağı öğrenildi.

Aston Villa'nın Hırvat stopere karşılık 5 milyon Euro bonservis bedeli teklif edeceği ancak siyah-beyazlıların kapıyı 8 milyon Euro'dan açacağı gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Domagoj Vida'nın, " 'ta çok mutluyum. Ailem de burada yaşamaktan dolayı mutlu" sözlerini sarf ederek takımda kalmak istedi de yazılmıştı.

RAKİP MEZOKOVESD

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Beşiktaş, özel maçta bugün Macar ekibi Mezokovesd ile karşı karşıya gelecek. Gloria Sports Arena'daki mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Aston Villa, Domagoj Vida için Beşiktaş'a teklif yapacak

Domagoj Vida, Aston Villa, Beşiktaş, Spor


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BJK: takımın tek sağlam yeri defanstı onuda bozun aferim size
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