Aston Villa'nın Kabusu Olmuş! 'Fenerbahçe'yi Unutamıyoruz'

Saunders ve yardımcılarının hatıralarına Aston Villa Euros ve Villians Kitabı'nda yer verildi. Takımın tarihinin anlatıldığı kitapta F.Bahçe karşılaşmasında oynayan oyuncular da yine İstanbul'daki atmosferin şiddetinden bahsetti.

Futbolculardan Alex Cropley, "Gördüğüm en ağır şeydi. Cowans göğsünde top kontrol etti, hırıltı oldu. Hocamız ruhumuzu iyileştirmeye çalıştı ama garip bir yerdi. Teraslarda ateş yanıyordu.

Bizi içeriye çok zor götürdüler" dedi. Hoca Saunders de, "Şu anda oynadıkları sahanın yarısı kadar doluluk vardı Hava zaten çok kötüydü sahada ruh halimiz iyice bozuldu" diye konuşurken kaptan Leighton Phillips de, "Her yer kuşatılmış gibiydi. Çok sert bir gün olmuştu" ifadelerini kullandı. (Akşam)