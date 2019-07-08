08.07.2019 17:17
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Aston Villa, Trezeguet için 11 milyon euroyu gözden çıkardı

Aston Villa, Trezeguet için 11 milyon euroyu gözden çıkardı

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Kasımpaşa forması giyen Trezeguet'i transfer etmek istiyor. İngiliz ekibi, Mısırlı oyuncu için Kasımpaşa'ya 11 milyon euro tekli edecek.

Kasımpaşa'da forma giyen ve uzun bir süredir Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul eden Mısırlı futbolcu Trezeguet ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Ada'nın saygın yayın kuruluşu BBC'nin resmi internet sitesinden okuyucularıyla paylaştığı habere göre Premier Lig ekibi Aston Villa, yıldız ismi kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

MISIR-GÜNEY AFRİKA MAÇINDA İZLEDİLER

Haberde Londra kulübünün 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunu 11 milyon euro karşılığında renklerine bağlamak istediği belirtilirken menajer Dean Smith ve sportif direktör Jesus Garcia Pitarch'ın da cumartesi günü Mısır ile Güney Afrika arasındaki Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçının oynandığı Cairo kentinde bulundukları ifade edildi.

(Fanatik)

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Aston Villa, Kasımpaşa, Spor

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