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Aston Villa ve Wolverhampton, Luyindama'ya istiyor

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Christian Luyindama için Aston Villa ve Wolverhampton 12 milyon euroyu gözden çıkardı.

15.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:11

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Galatasaray için sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi. Buna göre sarı kırmızılıların Kongo'lu yıldızı Luyindama'ya Premier Lig'den 2 talibin olduğu duyuruldu.

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan yıldız savunmacı, geçtiğimiz günlerde sahalara dönmüştü. Kulüp, Onyekuru ve Adem Büyük'ün yaşadığı sakatlıklarla ilgili bilgilendirme yaparken sürpriz bir kare de paylaşmıştı. Galatasaray'da ekim ayından bu yana sahalardan uzak kalan Christian Luyindama'nın idmanda fizyoterapist eşliğinde çalıştığı görülmüştü.

AFRİKA BASINI YAZDI

Afrika basınında yer alan habere göre, 2 Premier Lig kulübü Wolverhampton Wanderers ve Aston Villa, Luyindama'nın peşine düştü. Öte yandan sezonun sona ermesinin ardından resmi teklifin Galatasaray yönetimine iletileceği aktarılan haberde, yaklaşık 12 milyon euroluk bonservis önerileceği duyuruldu.

(Sabah)

Aston Villa ve Wolverhampton, Luyindama'ya istiyor
Etiketler : Christian Luyindama, Galatasaray, Aston Villa, Spor

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