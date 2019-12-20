Haberler » Güncel » ASTOP'tan köy okullarına kırtasiye yardımı - Haber

ASTOP'tan köy okullarına kırtasiye yardımı

Ağrı'nın örgütlü en büyük sivil toplum platformu olan Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP), 'İl Kalemim Sizden Olsun' projesi kapsamında hayırseverlerden topladığı kırtasiye malzemelerini, köy okullarına ulaştırdı.

20.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:29 ASTOP'tan köy okullarına kırtasiye yardımı
'nın örgütlü en büyük sivil toplum platformu olan Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP), 'İl Kalemim Sizden Olsun' projesi kapsamında hayırseverlerden topladığı kırtasiye malzemelerini, köy okullarına ulaştırdı.

Geçtiğimiz aylarda başlatılan kampanyada bine yakın kırtasiye seti toplanırken, setler temsili olarak Ağrı'nın altı köyüne ASTOP üyeleri tarafından dağıtıldı.

'Beklediğimizden fazla destek aldık'

Projenin çok anlamlı olduğunu söyleyen Ağrı Sivil Toplum Platformu Başkanı Av.Mehmet Salih Aydın, amaçlarının Ağrı'da eğitim gören çocukların sosyal yaşamlarında destekte bulunmak olduğunu belirterek, "Kampanyanın çıkış noktası aslında bir arkadaşımızın eğitim gördüğü yıllarda yaşadığı bir anıyı anlatması oldu. Bizde hayırseverlere ulaşarak kırtasiye desteğinde bulunmalarını istedik. Doğruyu söylemek gerekirse beklediğimizin üstünde bir destek gördük. Tüm hayırseverlerimize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

'Üşüyen eller kalmasın projesini hayata geçireceğiz'

Astop Eğitim Sorumlusu Ömer Yıldız ise kampanyada ulaşmak istedikleri hedefin yakaladıklarını söyleyerek, "Kampanyayı duyurduğumuzda hedeflediğimiz rakamın üstünde bir katkının gelmesi bizi hayli memnun etti. İnşallah istişare kurulumuzla birlikte bu defa "Üşüyen Eller Kalmasın" diyerek çocuklarımızın kışlık giyim ihtiyaçlarına katkı bulunmak istiyoruz" dedi.

Proje kapsamında temsili olarak, Kayabey, Arakonak (Kasor), Akbulgur, Mengeser, Yukarı Küpkıran ve Kalender köylerine kırtasiye seti dağıtımı yapıldı. - AĞRI

Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:05   Jimmy Durmaz'a 3 resmi müsabakadan men ve para cezası - Haber
17:05   Bakan Soylu: "Kıran-11 Operasyonu başlıyor" - Haber
17:05   20 bin öğretmen alınacak - Haber
17:04   "Obruklu köy"ün yeni yeri için son hazırlıklar yapılıyor - Haber
17:00   Hat 12, Korukent - Otogar seferlerine başlıyor - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
16:17   Korkunç gerçek ortaya çıktı! Oğlunu boğarak öldürdü, ardından otomobilini uçuruma sürdü - Haber
15:44   Bolu'da 83 attan 8'i ruam hastalığı nedeniyle karantinaya alındı - Haber
20.12.2019 17:10:21