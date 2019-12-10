Astral Boyut Filmi

Yönetmenliğini Chris Mul'un üstlendiği ve senaryosunu ise Michael Mul'la birlikte kaleme aldığı dram, korku ve bilim kurgu temalı film
in başrollerinde Frank Dillane, Vanessa Grasse, Catherine Steadman, Damson Idris ve Trevor White yer alıyor.Yönetmen:
Chris MulSenaryo:
Chris Mul, Michael MulOyuncular:
Frank Dillane, Catherine Steadman, Damson Idris, Vanessa Grasse, Trevor White, Darwin Shaw, Jennifer Brooke, Mark Aiken, Ned Porteous, Juliet HowlandFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
AstralYapımcı Firma:
Özen FilmYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
83 dk.Dağıtıcı Firma:
Özen FilmVizyon Tarihi:
27.12.2019 Astral Boyut Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.