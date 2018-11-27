Astral Seyahat Eğitim Seti Tanıtım

27 Kasım 2018 Salı 19:11



27 Kasım 2018 Salı 19:11

Herkese merhabalar Hazırlamış olduğum eğitim setinin tanıtımını sizlerin beğenisine sunuyorum.23 Yıllık bilgi birikimim ve bugüne kadar öğrenmiş olduğum bilgileri ve astral seyahat sırasında neler yapıp neler yapmamanız gerektiğini sizlere beş saat üzeri anlattım.Yabancı kaynaklarda bile bulamayacağınız şu anda yapılmış en kapsamlı set olarak sizlerin beğenisine sunuyorum.Astral seyahat yapmak isteyenler için eşsiz bir kaynaktır.Eğitim setinde Astral harici çakraları açma,çakraları kapama ve çakraları dengeleme çalışmaları da bulunmaktadır.