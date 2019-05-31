Astral Seyahat Filmi

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Kaynak: InterSinema.com

Üç yakın arkadaş olan Aslı, Ece ve Çiğdem, son zamanlarda astral seyahat ile ilgilenmeye başlar. Dünyada popüler olan astral seyahati deneyimlemek isteyen genç kızlar, bir süre uğraştıktan sonra sonunda amaçlarına ulaşır. Ruhlarını bedenlerinden ayırmayı başaran kızlar, dünyanın farklı noktalarında ruhları ile yaptıkları keşiflerle büyülenirler. Yaşadıkları deneyimden sonra sık sık astral seyahat yapmaya başlayan kızlar bir gün hiç beklemedikleri bir durum ile karşı karşıya kalır. Astral seyahati sırasında paranormal olaylar yaşayan Aslı, bu durumun etkisinden çıkamaz. Üstelik gördükleri ve yaşadığı korku sadece onu etkilemez, yaşananlara bir süre sonra Ece ve Çiğdem de dahil olur. Bir cinin musallat olmasıyla kara büyünün etkisi altına giren genç kızların, kendilerini cinden kurtarmak için tekrar astral seyahat etmesi gerekecektir. Aslı, Ece ve Çiğdem, kendilerine musallat olan cinlerden ve etkisi altına girdikleri büyüden kurtulmayı başarabilecek midir?Hasan GökalpHasan GökalpPervin Abiyeva, Büşra Acar, Çağdaş Tekelioğlu, Murat Dada, Kübra Kılınçkaya, Elif Çapkın, Metin Gökçe, Lerzan SayhanKorkuAstral Seyahat2019TürkiyeTürkçe98 dk.CJ Entertainment Turkey31.05.2019