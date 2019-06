ASTROFEST 2019 Uludağ'ın zirvesinde

BURSA Bilim ve Teknoloji Merkezi'nce düzenlenen ASTROFEST 2019, ünlü bilim insanları ile gökyüzü tutkunlarını Uludağ'ın zirvesinde bir araya getiriyor.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin uluslararası önemli etkinliklerinden ASTROFEST2019 için geri sayım başladı. Alanında uzman birbirinden önemli bilim insanlarının katılacağı etkinlik, 19-20-21 Temmuz tarihlerinde Uludağ Karinna Otel'de gerçekleştirilecek. Çok sayıda gök bilimcinin ve bilim insanının konferans vereceği Türkiye'nin en önemli astronomi etkinliklerinden olan ASTROFEST'te katılımcılar, teleskopla gökyüzü gözlemleri, astronomi ve doğa temalı atölye çalışmaları, doğa yürüyüşleri, bilim gösterileri ve daha birçok eğitici ve eğlenceli aktivitelerle 3 dolu gün geçirecekler.

ZİRVEDE METEOR YAĞMURU GÖZLEMLENEBİLECEK

ASTROFEST2019'a katılanlar, gündüzleri atölye, konferans ve doğa yürüyüşleri ile keyifli zaman geçirmelerinin yanısıra geceleri de alana kurulan dev teleskoplarla gökcisimlerini inceleyebilecek. Perseid göktaşı yağmuruna tanıklık edecek olan astronomi tutkunları, takımyıldızları ve gezegenleri de gözlemleyebilecek.

UZAY HAKKINDA HER ŞEY ASTROFEST 2019'DA

TÜBİTAK, İstanbul Üniversitesi, Türk Astronomi Derneği, Bursa Amatör Astronomi Kulübü gibi kurum temsilcilerinin de katılacağı etkinliğin bu yıl da birbirinden ünlü konukları olacak. Festival boyunca, bilim dünyasına yön veren alanında uzman onlarca profesyonel, uzay ve gökyüzü bilimine ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. Uzayda 7 gün 23 saat 8 dakika geçiren ve uzaya giden Suriye'nin ilk kozmonotu Muhammed Ahmed Faris, uzay macerasını anlatacak. Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics'in teorik astrofizik biriminde doktora üstü araştırmacı olarak görev yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof.Dr. Kazım Yavuz Ekşi, nötron yıldızlarının astrofiziğine, TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdürü Doç.Dr. Lokman Kuzu ise Türkiye ve dünyada uzay çalışmaları hakkında merak edilenlere ışık tutacak. ASTROFEST2019'da ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Semiz, Astronom Dr. Bülent Yaşarsoy, Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Murat Hüdaverdi, Bursa Amatör Astronomi Kulübü Derneği Başkanı İlhan Vardar ile Uçak Mühendisi Hüseyin Şen de birer sunum yapacaklar. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Bilim Avcıları ekibi ise gösterileri ile festivale renk katacak.

Her yıl yurt içi ve yurt dışından aklı gece gündüz bilimde olanları Uludağ'ın zirvesinde buluşturan ASTROFEST2019 için kayıtlar da sürüyor. Festivale katılanlar arasında yapılacak çekilişle talihli bir kişi Bursa semalarında uçak turu kazanacak. Bilim, teknoloji ve astronomi alanında birbirinden ünlü isimleri Uludağ'da buluşturacak olan etkinliğe katılmak isteyenler http://uludagastrofest.org/ ya da www.bursabilimmerkezi.org web adreslerinden detaylı bilgi alabilirler.

