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Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı

Yılbaşı akşamı Fatih Altaylı ile Teke Tek programında 2020 yılında öngörülerde bulunan Astrolog Dinçer Güner'in bugün yaşananları anlattığı ortaya çıktı.

30.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:22

Dünya, Çin'in Wuhan kentinden yayılan koronavirüs ile mücadele ederken, bugün yaşananlar hakkında daha önceden tahminde ve ön göründe bulunan isimler de gündeme gelmeye devam ediyor. Habertürk'te yılbaşı akşamı yayınlanan Fatih Altaylı ile Teke Tek programında 2020 yılına ilişkin açıklamalarda bulunan Astrolog Dinçer Güner'in anlattıkları, sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden etkileşime alındı.

YILBAŞINDA DİLE GETİRMİŞTİ

Programda 2020'de yeni dünya düzenine geçileceğini aktaran Dinçer, "2020 yılı yeni bir dünya düzenine geçiş yılını ifade ediyor. Yeni dünya düzenine geçmek için de eskinin işe yaramadığının ortaya çıkması gerekiyor. Bu ortaya çıkış süreci de her zaman sıkıntılı, krizlerle dolu ve hiç konfor olmayan bir süreçtir. Evet, yeni bir dünya düzenine geçiş var ancak öncelikle eskinin krizlerinin ve zorluklarının ortadan kaldırılması gerekiyor" demişti.

"ÇİN, BÜYÜK GÜÇ OLMA YOLUNA GİRECEK"

Çin'in 2020 yılında önemli bir güç olma yoluna gireceğini belirten Güner, "Çin, 2020 yılının tarih sahnelerinde gücünü ortaya koymaya başlayacak. Özellikle Rusya da güçlenecek ancak ben Çin'in bu noktada daha fazla güçleneceğini düşünüyorum. Çin'in kendi astroloji düzeninde, özellikle teknoloji ve teknolojik alanlarında liderlik üstleneceği gözüküyor. Önümüzdeki süreçte Amerika'nın durumuna baktığımız zaman Amerika'nın 2020 yılı içerisinde çok ciddi şekilde toprak kaybettiği bir döneme gireceğiz. Amerika bu süreçte ciddi bir dar boğaza girecektir" diye konuşmuştu.

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Astrolog Dinçer Güner’in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Fatih Altaylı, Dinçer Güner, Güncel

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Yılbaşı akşamı Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı

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