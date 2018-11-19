19 Kasım 2018, 10:56
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Ünlü Astrolog Egemen Töreli, Trafik Kazasında Yaşamını Yitirdi

51 yaşındaki ünlü astrolog Egemen Töreli, yolun karşısına geçmek isterken, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, astrolog Egemen Töreli (51), yolun karşısına geçmek isterken, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN ARABA ÇARPTI

Ünlü isimlerin en yakın ismi astrolog Egemen Töreli, Çorlu'da yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada M.T.'nin kullandığı 59 PT 161 plakalı kamyonet, önce Töreli'ye ardından elektrik direğine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü M.T. ile Töreli, ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Egemen Töreli, götürüldüğü Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Atatürk Bulvarı,Tekirdağ,Çorlu
19 Kasım 2018 Pazartesi 10:56



YORUMLAR (7)
.: O KAdar harika müslümanlarsınız ki adamı rahmet'e boğmuşsunuz önce kendinize bi bakın sonra başkalarının günahlarına zamanınız kalırsa bakarsınız
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EROL MEHMET YILDIZ: Kelin merhemi olsa kendi başına sürerdi. İbretlik bir ölüm aslında. Geleceği haber verdiğin iddia eden birinin kendi geleceğini görememesi. .
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8.HUDUT GAZİLER IĞDIR: soracaklar simdi sana yildiz fali bakmayi
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HALİLLL: iyiki ünlü değilmişim he yoksa şimdi bende yasa boğulacaktım.ben bakmıştım bunun falına üç vakte kadar yol görünüyordu.
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BİRİMİZ AYAKTA KALMALIYDI...: ÇÖP KAMYONU ÇARPMIŞTIR. ALLAHIN İŞİNE KARIŞMAKTA NEYMİŞ. KENDİNE FAYDAN YOK Kİ; ÖLECEĞİNİ BİLEMEMİŞSİN. ALLAHIM HER KONUDA ADALETİNİ ERTELEME...
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