Astroloji Meraklıları Bilkent Center'da Buluşuyor

Turan, söyleşide burçların 2019'da nelerle karşılaşacağına dair ipuçları verecek.

Hayatı ve insanı anlamak ve anlatmak amacıyla uzun süredir bilimsel ve insan odaklı astrolojik çalışmalar yapan Zeynep Turan, 25 Kasım Pazar günü saat 15.00'te Bilkent Center'da düzenlenecek söyleşide astroloji meraklılarıyla bir araya gelecek. Yıldızların insan üzerine etkisini kendine özgü yorumlayan Turan, katılımcılara yeni yılda hangi gelişmelerin yaşanacağını anlatacak.

YENİ YILIN İPUÇLARINI VERECEK

Kadın - erkek ilişkileri, aşk, ekonomik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra gökyüzündeki sistemin insanın psikolojisine olan etkisi üzerine konuşacak olan Turan, Ankaralılarla sohbet edip söyleşiye katılan konukların sorularını cevaplarken, merak edilenlere de ışık tutacak. Tamamen ücretsiz gerçekleşecek etkinlikte Turan ayrıca 'Kader Yeniden Yazılıyor' isimli kitabının da tanıtımını yapacak.