Öğretmenler, Türkiye
'nin astronomi alanında önde gelen isimleriyle bir araya geldi. İstanbul
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğretmen Akademileri kapsamında Ataşehir
BİLSEM'de Astronomi Öğretmen Semineri gerçekleştirildi.
İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Şube Müdürleri ile Bilim ve Sanat Merkezi ve Ataşehir
'deki okul müdürlerinin katılımı ile başlayan seminerin açılış konuşmasını İstanbul
Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hülya Özyürek yaptı.
Astronomi Öğretmen Seminerleri'ni ilgiyle ve heyecanla takip ettiğini belirten Özyürek, Türkiye
'nin farklı illerinden gelen astronomi alanındaki en yetkin akademisyenleri Ataşehir'de misafir etmekten büyük onur duyduklarını söyledi.
Astronomi Öğretmen Seminerleri'nin İstanbul
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmen Akademileri kapsamına alındığını belirten Özyürek, seminerlerle, fen bilimleri, sınıf ve okul öncesi öğretmenlerinin astronomi eğitimi konusunda ders programlarında yer alan astronomi kavramları konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmalarının hedeflendiğini dile getirdi.
Özyürek, çalışmanın, astronomi temel konularıyla ilgili seminerler, gökyüzü gözlemleri, astronomi eğitimiyle ilgili güneş saati modeli, gök atlası, iğne deliği kamerası gibi atölye çalışmaları ve astronomi eğitimi konularının öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesi etkinliklerini içerdiği bildirdi.
Seminerlerin önemine değinen Özyürek, şunları kaydetti:
"İstanbul BİLSEM olarak temel amacımız merkezimizde eğitimine devam eden öğrencilerimizin özel yeteneklerinin keşfedilmesi ve bu yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmalarını sağlamak. Bu amaca ulaşabilmek için öğretmenlerimizin de değişen ve gelişen eğitim dinamiklerini yakalamaları gerekiyor. Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen eğitimlerini destekliyor ve aslında öğretmenlik mesleğinin sürekli yeni yöntemlerin keşfini içeren bir meslek. Yapılanları da tek kişiyle değil hep beraber adeta bir koro hareketiyle başarıyoruz."
Seminerlerde Prof. Dr. Zeki Aslan
, Prof. Dr. Dursun Koçer, Prof. Dr. Ethem Derman
, Prof. Dr. Zeynel Tunca
, Prof. Dr. Serdar Evren
, Dr. Ayşegül F. Yelkenci, Dr. Korhan Yelkenci, Uğur İkizler, Tahsin Demirciler ve Mert Koçer sunum yaptı.
Üç gün süren seminerlere Ataşehir ve İstanbul'daki Bilim ve Sanat Merkezleri'nde görev yapan 100 fen bilgisi ve sınıf öğretmeni katıldı. Öğretmenler hem teorik bilgi aldı hem atölye çalışmaları yaptı. Ayrıca eğitim kapsamında gece ve gündüz gökyüzü gözlemleri yapıldı.
İstanbul, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA