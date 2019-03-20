Astronot Faris ile Uzay Yolcuğu

Suriye'nin ilk, Arapların uzaya giden ikinci astronotu Muhammed Ahmed Faris, Santral Kampüs'te ortaokul, Academy 1418 Kampüsünde ise lise öğrencileriyle bir araya geldi. Suriye Hava Kuvvetleri'nde başarılı bir albay olarak 22 Temmuz 1987'de uzaya çıkan Faris, 7 gün 23 saat ve 8 dakika kaldığı uzayda, nasıl bir deneyim yaşadığını öğrencilere anlattı. Bu görev için 155 pilot arasından seçilen ve 2 yıllık eğitimin ardından uzaya giden Faris, Mir Uzay İstasyonu'nda kimya, fizik ve tıp alanında yaptığı 13 deneyden bahsetti. Uzayda geçirilen 90 dakikanın, dünyadaki bir güne tekabül ettiğini söyleyen Faris, uzay yaşamında yemek yeme, uyuma, diş fırçalama, tuvalet gibi en çok merak edilen konulara değindi.

UZAY DÖNÜŞÜ ZORLU BİR SÜREÇ

Uzaya çıkan astronotların 5-6 cm kadar uzayabildiğini belirten Faris, uzayda geçirilen süre arttıkça dünyaya dönüldüğünde fiziksel ve psikolojik uyum sürecinin de o kadar uzadığını ifade etti. Uzaydan dönüşün gerçekten zor bir süreç olduğunu belirten Faris, uzaydan bakıldığında yerkürenin muhteşem bir görüntüsü olduğunu ifade etti. Astronot arkadaşlarıyla hala görüştüğünü söyleyen Faris, uzaya çıkmanın inanılmaz bir deneyim olduğunu ve kendisini çok şanslı hissettiğini dile getirdi.

ROBOTİK KULÜBÜ İLE BİR ARAYA GELDİ

Tekrar Suriye'ye adım attığında büyük bir coşkuyla karşılandığını anlatan Faris, ordudan general olarak ayrıldığını ve 2012 yılından beri Türkiye'de yaşadığını söyledi. Etkinlikte öğrencilerin merak ettikleri soruları da içtenlikle yanıtlayan Faris, paylaşımlarıyla büyük beğeni topladı. Söyleşinin ardından Bilim Koordinatörü Hakan Özkaynak eşliğinde Robotik Kulübü ile bir araya gelen Faris, ilkokul öğrencileriyle keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Kaynak: Bültenler