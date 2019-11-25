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Astronot uzaya çöp atarken görüntülendi

NASA tarafından yayınlanan görüntülerde, astronotların kozmik ışınları ölçen 'AMS' adlı bir cihazın sistem ve parçalarını değiştirdikleri uzay görevinde, bir astronotun ortaya çıkan atık çöpü uzaya bıraktığı görüldü.

25.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:22Astronot uzaya çöp atarken görüntülendi

NASA tarafından yayınlanan görüntülerde, astronotların kozmik ışınları ölçen 'AMS' adlı bir cihazın sistem ve parçalarını değiştirdikleri uzay görevinde, bir astronotun ortaya çıkan atık çöpü uzaya bıraktığı görüldü.

NASA'nın sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülerde, Astronot Luca Parmitano, atık olduğu belirtilen kalkanı, büyüklüğünden dolayı uzay istasyonuna almayarak uzay boşluğuna bıraktığı görüldü. Parçanın dünyanın atmosferinin üst katmanlarında küçük zararsız parçalara ayrılacağını belirten NASA, ayrıca görüntülerin altına "Bazen sana hizmet etmeyen şeyin gitmesine izin vermen gerekir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Astronotun parçayı uzaya bırakması

-Parçanın yavaşça dünyaya doğru sürüklenmesi



NASA, Güncel

Kaynak: DHA

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