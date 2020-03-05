Astronot Willy: Macera Gezegeni Filmi

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Ailesi ile birlikte uzayda seyahat eden Willy, uzay gemisinde yaşanan bir sorun sonucu ailesinden ayrılmak zorunda kalır. Willy, uzay gemisinin kapsülü ile vahşi ve keşfedilmemiş bir gezegene iniş yapar. Hem gezegeni bilmemesi hem de ailesinin yanında olmamasından dolayı ne yapacağını bilemeyen Willy’ye, bir hayatta kalma robotu olan Buck yardımcı olur. Bu vahşi gezegenden kurtarılmayı bekleyen Willy, bu süreçte zorlu bir maceranın içerisine sürüklenir.Eric TostiEric Tosti, David Alaux, Jean-François TostiAnimasyonTerra Willy: Planète inconnueLogical Pictures2019FransaFransızca90 dk.CGV Mars Dağıtım12.07.2019