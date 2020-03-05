Astronot Willy: Macera Gezegeni Filmi

Ailesi ile birlikte uzayda seyahat eden Willy, uzay gemisinde yaşanan bir sorun sonucu ailesinden ayrılmak zorunda kalır. Willy, uzay gemisinin kapsülü ile vahşi ve keşfedilmemiş bir gezegene iniş yapar. Hem gezegeni bilmemesi hem de ailesinin yanında olmamasından dolayı ne yapacağını bilemeyen Willy’ye, bir hayatta kalma robotu olan Buck yardımcı olur. Bu vahşi gezegenden kurtarılmayı bekleyen Willy, bu süreçte zorlu bir maceranın içerisine sürüklenir. Yönetmen :
Eric TostiSenaryo:
Eric Tosti, David Alaux, Jean-François TostiFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Terra Willy: Planète inconnueYapımcı Firma:
Logical PicturesYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
FransaOrijinal Dili:
FransızcaFilmin Süresi:
90 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
12.07.2019 Astronot Willy: Macera Gezegeni Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.