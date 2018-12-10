Astronotları Radyasyondan Koruyan Özel Su

MOSKOVA (İHA) – Rusya
'nın başkenti Moskova
'da düzenlenen 17. Uzay Biyolojisi ve Tıp Konferansı'nda tanıtılan yeni işlevsel özelliklere ait suyun, astronotları uzay yolculuklarında radyasyondan koruyacağı anlatıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 17. Uzay Biyolojisi ve Tıp Konferansı'nda astronotları, Mars görevinin de içerisinde yer aldığı uzay yolculukları boyunca radyasyondan koruyacak yeni işlevsel özelliklere sahip bir su tanıtıldı. Bilim adamları sundukları raporda, tanıtılan suyun kozmonotların radyasyona karşı direncini artırma sisteminde özel bir yer tutacağını söyledi. Kozmonotların işlevsel su ile dolu özel uyku tulumlarında uyuyabileceklerini bildiren raporda jel veya polietilen granül ile karıştırılmış suyu içeren uyku tulumlarının kullanılabilirliği dikkate alınması gerektiği belirtildi. Konferansta, su ve polietilen, hidrojen gibi hafif elementler içerdiği ve her ikisinin de hem birincil hem de ikincil olarak nötronlara karşı etkili koruma sağladığı anlatılarak ürünün kullanışlılığı vurgulandı. - MOSKOVA
Rusya Federasyonu,Moskova
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:26