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Astsubay, eşini öldürüp intihar etti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 1,5 ay önce evlendikleri karısı ile tartışan astsubay üstçavuş, silahla önce eşini daha sonra ise kendisini öldürdü.

21.02.2020 22:53 | Son Güncelleme: 21.02.2020 23:32

Astsubay Üstçavuş Çağlar Özen (33), tartıştığı eşi Özlem Özen'i (34) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki Ragıp Tüzün Mahallesi Levent Sokak üzerindeki Elif apartmanında meydana geldi. Astsubay Üstçavuş Çağlar Özen, bilinmeyen nedenle eşi Özlem Özen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çağlar Özen, tabancası ile eşine ateş açtı. Eşini tabanca ile vuran Çağlar Özen, ardından aynı silahı başına dayayarak ateşledi.

1,5 AY ÖNCE EVLENMİŞLER

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. 1,5 ay önce evlendikleri öğrenilen çiftin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Astsubay, eşini öldürüp intihar etti

3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (9)
ASKER:Diyecek soz yok aci bir durum kimse boyle olsun istemez belki o bir kac dakikayi atlatabilselerdi boyle bisey olmayacakti ama bir askerin bir guvenlik unsurunun veya evinde silah olan insanlarin bu konuda sanslari dusuk anlik ofkelerinde silaha sarilmalari an meselesi ve o silahtan cikan kursununda onune kolay kolay bisey gecemiyor.... Aci bir durum Allah ailelerine sabir versin... Kiz babasi olmak cok zor mutlugugu icin yuva kurduruyorsun sonra tabutu geliyor....ne aci...
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KUZEYİN UŞAĞI:evde silah varken tartışmamalı, kavga etmemeli, Allah rahmet eylesin taksiratlarını affetsin.
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EK OLARAK.......:sadece silah bulunduranlar için söylenmiştir.
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ALİ:Aile kavramını anne ve babalar olarak çocuklara göstermeliyiz yoksa sanal ortamlarda sanal aile kurarlar. İslam üzere sabit olmalı.
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İSMET:buyur ev var is var ne yokki bu cinayetlerin sonu gelmiyor bu olaylâr kimsede tat tuz birakmiyor aman yarabbi sen hidayet ve kullarina
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WWW WWWW:Adamı 1.5 ayda krize soktu. Demekki ben çok güçlüyüm, 10 yıldır dayanıyorum.
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..:Krize giriyorsa tek kendini öldürsün kimsenin kimsenin canını almaya hakkı yok
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ES:bu astsubay subaylara rahat batıyor şu anda cok ıyi arabaları var evleri var her yıl luks otellerde tatıl yapıyorlar tazminatları müthiş yüksek eskiden bukadar rahat deyıllerdi, şartlar kötüydü , yoksul insanlar borc içinde yaşıyor kıralarını zor ödüyor bu insanlar ne yapsın arabaları yok luks otelde tatıl yok askerler ve polısler ıntıhar etmeyın buyuk günah anlaşamıyorsan boşanın öldürmek olmaz allah affetmez
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AA:Kültür uyacak akıl uyacak aileler uyacak yoksa olmaz evlilik yürümez bu zamanda. Çok yazık olmuş
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3. Sayfa

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