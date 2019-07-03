03.07.2019 16:30
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Astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

Astsubay FETÖ

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir astsubay gözaltına alındı.

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir astsubay gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara'da görevli 26 yaşındaki astsubay A.A, Niğde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Niğde'de gözaltına alındı.

A.A. emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmek üzere Ankara'ya götürüleceği bildirildi. - NİĞDE
Kaynak: İHA
Niğde, 3. Sayfa

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