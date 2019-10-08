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Astsubay için "Klavye delikanlısı" diyen Yeşim Salkım kendini savundu

Güvenli bölge harekatı çalışmaları devam ederken "Savaşa hayır" diyen Yeşim Salkım, Suriye'de görev yapan bir astsubay ile tartıştı. Kısa sürede gündem olan Salkım, açıklama yaparak "Ben sizin asker olduğunuzu bilmek zorunda değilim" dedi.

08.10.2019 15:21

Şarkıcı Yeşim Salkım, Türk askerinin Fırat'ın doğusundaki YPG'li teröristlere yönelik operasyon düzenlemesinin gündemde olmasıyla alakalı attığı twette "Sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim." dedi. Paylaşımıyla tepki çeken Salkım, bir Türk askerine "Klavye delikanlısı" diyerek hakaret etti ve engelledi. Kısa sürede gündem olan Salkım, yeni bir açıklama yaparak kendisini savundu.

"HADİ LAN ORADAN KLAVYE DELİKANLISI"

Yeşim Salkım, güvenli bölge harekatına 'savaşa hayır' diyerek desteklemediğini açıkladı. Bu paylaşımıyla tepki çeken Salkım, savaş konusunda Suriye'de görev yapan bir astsubay ile tartışarak "Hadi lan oradan klavye delikanlısı" diyerek engelledi.

"BEN ASKER TORUNUYUM"

Türk askerine ettiği sözlerden dolayı tepkilerin odağında olan Yeşim Salkım, tartıştığı astsubaya cevap vererek "Ben size demedim. Anneme küfür eden kişiye yazdım. Ben sizin asker olduğunuzu bilmiyorum ayrıca bilmek zorunda değilim. Ben asker torunuyum, dedem de askerdi benim. Üstelik hiçbir asker kardeşimize laf etmem, ettirmem, siz sayfamdaki küfürleri bir okuyun önce." dedi.

"Savaşa hayır" diyen Yeşim Salkım, kendisine cevap veren astsubaya sert çıktı"Savaşa hayır" diyen Yeşim Salkım, kendisine cevap veren astsubaya sert çıktı

Astsubay için

Yeşim Salkım, Suriye, Magazin, Güncel

YORUMLAR(26)
KAYSERİ38:YEŞİM HAKLI HERKES KLAVYEDEN DELİKANLI KESİLİYOR O DA HAKETTİĞİ CEVABI VERMİŞ
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GALATASARAY:RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
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TURAN:kendisi arnavut dedelerine arnavutlukta neler yapmişlar unutmuş neden bu ülkeye göç etmişler unutmuşlar bu kadin gerçekten benim sinirlerimi bozmaya başladi artik arnavutlardan ricam gidin su kadinin kulağini çekin geçmişte neler yaşadiklarinizi yeşime anlatin
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PORTAKAL:BU KARI KACKERE SURIYEYE GITMISTIRKI ACABA BOYLE YORUMLAR YAPMAKTADIR. ?
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DALDAN DALA DALDAN DALA:Ne oldu yeşim hanım ? Baktı kazanç düşecek ee ne yapsın kadın lüks hayatını düşünüyor !!!
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MİSAFİR:şimdi Türk askeri de 15 temmuz da masum olup da dövülen linç edilen askerler nerenin askeriydi !!!
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ASKER BABASİ:Kızım sen kendini bil yeter karşıdakinin kimliği önemli değil anlatabiliyormuyum
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TOSUN PAŞA:Tövbe tövbe sanatçılarımız neden bu kadar yobaz
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ASABİ:İDARECİLERİN YANLIŞ SURİYE POLİTİKASI YÜZÜNDEN SURİYEDE BATAĞA SAPLANDIK AMA BU NOKTADAN SONRA SAVAŞA HAYIR DİYEREK BAŞIMIZI KUMA GÖMEMEYİZ GEREKİRSE MİLLET OLARAK SAVAŞARAK İDARECİLERİN YAPTIĞI HATANIN BEDELİNİ ÖDEYECEĞİZ BU NOKTADAN SONRA SAVAŞA HAYIR DEMEK YABANCI EMPERYALİST DEVLETLERİN KUCAĞINA OTURMAK DEMEKTİR
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TUTARLI OLALIM SELEFİYE YEM OLMAYALIM:savaş mecbur olmadıkça cinayettir; cinayete karşı çıkmayanın insanlığından süphe etmek gerekir
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