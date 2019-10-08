Astsubay için "Klavye delikanlısı" diyen Yeşim Salkım kendini savundu

Şarkıcı Yeşim Salkım, Türk askerinin Fırat'ın doğusundaki YPG'li teröristlere yönelik operasyon düzenlemesinin gündemde olmasıyla alakalı attığı twette "Sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim." dedi. Paylaşımıyla tepki çeken Salkım, bir Türk askerine "Klavye delikanlısı" diyerek hakaret etti ve engelledi. Kısa sürede gündem olan Salkım, yeni bir açıklama yaparak kendisini savundu.

"HADİ LAN ORADAN KLAVYE DELİKANLISI"

Yeşim Salkım, güvenli bölge harekatına 'savaşa hayır' diyerek desteklemediğini açıkladı. Bu paylaşımıyla tepki çeken Salkım, savaş konusunda Suriye'de görev yapan bir astsubay ile tartışarak "Hadi lan oradan klavye delikanlısı" diyerek engelledi.

"BEN ASKER TORUNUYUM"

Türk askerine ettiği sözlerden dolayı tepkilerin odağında olan Yeşim Salkım, tartıştığı astsubaya cevap vererek "Ben size demedim. Anneme küfür eden kişiye yazdım. Ben sizin asker olduğunuzu bilmiyorum ayrıca bilmek zorunda değilim. Ben asker torunuyum, dedem de askerdi benim. Üstelik hiçbir asker kardeşimize laf etmem, ettirmem, siz sayfamdaki küfürleri bir okuyun önce." dedi.