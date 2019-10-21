Haberler » Güncel » Astsubay, intihar etti

Astsubay, intihar etti

ADAPAZARI'nda, astsubay E.T. (32), evinde ilaç içerek yaşamına son verdi.

21.10.2019 15:35Astsubay, intihar etti

ADAPAZARI'nda, astsubay E.T. (32), evinde ilaç içerek yaşamına son verdi.

Sakarya 7. Komanda Tugay Komutanlığı'nda görev yapan astsubay E.T.'yi, sabah mesaiye gelmemesi üzerine arkadaşları telefonla aradı. E.T. telefonları da açmayınca polise bilgi verildi. Polis, çilingir yardımıyla kapısını açıp girdiği evde astsubayın cansız bedenini buldu.

İlk incelemede genç astsubayın ilaç içerek, yaşamına son verdiği belirlendi. 2009 yılında evlenip 2011 yılında boşandığı öğrenilen astsubay E.T.'nin kesin ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak.

E.T.'nin cansız bedeni, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.



Sakarya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:38 Bandırma'da "Durakta Matematik Projesi"
16:38 Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı
16:38 Dünya Gazeteciler Günü
16:38 Hatay'da "Üniversite Güvenliği Koordinasyon Toplantısı"
16:32 Uşak Üniversitesi Akademik Açılış Töreni onur konuğu İlber Ortaylı oldu
16:37 Vali Çakacak'tan Mehmetçiğe asker selamıyla destek
16:37 Koruma altındaki 8 asırlık zeytin ağacından hasat
21.10.2019 16:39:10