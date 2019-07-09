09.07.2019 22:15
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Astsubay karısını ve kayınbabasını öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı

Astsubay karısını ve kayınbabasını öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı

Adana'da astsubay tartıştığı kayınvalidesi, kayınbabası ve karısını tabanca ile vurdu.

Adana'da astsubay tartıştığı kayınvalidesi, kayınbabası ve karısını tabanca ile vurdu. Olayda eşi ve kayınbabası hayatını kaybederken, kayınvalide ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 11'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aylık evli olan Ertuğrul G., eşi Büşra G. ile kayınbabasının evine misafirliğe gitti. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü Ertuğrul G. aile bireyleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ertuğrul G. beylik tabancası ile eşi Büşra G. (21), kayınbabası Cemal Ünlükıraner (58) ve kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner'i (52) kurşun yağmuruna tuttu.

Karısı ve kayınbabası olay yerinde öldü

Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evin içerisinde bulunan Ertuğrul G.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Sağlık ekipleri ise Büşra G. ile babası Cemal Ünlükıraner'in olay yerinde öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Sultan Ünlükıraner ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ölenlerin cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA
Kaynak: İHA
Adana, 3. Sayfa

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