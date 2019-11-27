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Astsubayın bulunduğu otomobilde 21 kilo eroin ele geçirildi

BOLU'da, bir otomobilde yapılan aramada 21 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, biri astsubay, 2 kişi gözaltına alındı.

27.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:12Astsubayın bulunduğu otomobilde 21 kilo eroin ele geçirildi

BOLU'da, bir otomobilde yapılan aramada 21 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, biri astsubay, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulamada İstanbul yönüne doğru giden bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile birlikte arama yapıldı. Aramada aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 21 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan elektrik ustası İ.Y. (26) ile Yüksekova Merkez Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay D.K. (27) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel

Kaynak: DHA

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