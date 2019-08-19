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Astsubay damat katliamında yaralanan kayınvalide, 41 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Adana'da 22 yaşındaki astsubay, tartıştığı eşini ve kayınpederini öldürüp kayınvalidesini yaralamıştı. Talihsiz kadın, 41 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

19.08.2019 12:25
Astsubay damat katliamında yaralanan kayınvalide, 41 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Adana'da, astsubay Ertuğrul Güçlü'nün (22), tartıştığı eşi Büşra Güçlü (21) ile kayınpederi Cemal Ünlükıraner'i (58) öldürdüğü saldırıda ağır yaraladığı kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner (52) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 9 Temmuz akşamı, Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak'ta meydana geldi. Jandarma Astsubay Çavuş Ertuğrul Güçlü, kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in evindeki eşi Büşra Güçlü'nün yanına gitti. Ertuğrul Güçlü, iddiaya göre, 4 aylık eşine yorgun olduğunu ve eve gitmek istediğini söyledi. Büşra Güçlü ise eşine, babasına hediye olarak aldığı ayakkabının beğenilmediğini ve değiştirmeye gitmek istediklerini belirtti. Astsubay Güçlü, bu isteğe karşı çıkınca çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada odaya giren Cemal Ünlükıraner, Güçlü'yü kızına bağırmaması konusunda uyardı. Astsubay Güçlü, daha önce de kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner'e aldığı hediyelerin beğenilmeyip, değiştirildiğini belirterek, evin balkonuna çıktı.

ASTSUBAY DAMAT TABANCASINI ATEŞLEDİ

Ertuğrul Güçlü, kısa süre sonra odaya dönüp, tabancasını eşine, kayınpederine ve kayınvalidesine ateşledi. Kurşunların hedefi olan Büşra Güçlü, babası Cemal Ünlükıraner ve annesi Sultan Ünlükıraner, ağır yaralandı. Silah seslerini duyan komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EŞİ VE KAYINPEDERİ CAN VERDİ

Sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılan Cemal Ünlükıraner ve Büşra Güçlü, hayatını kaybetti.

YARALANAN KAYINVALİDE, 41 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Olayda ağır yaralanan kayınvalide Sultan Ünlükıraner de 41 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan astsubay Ertuğrul Güçlü ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Astsubay damat katliamında yaralanan kayınvalide, 41 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (6)
AKSARAYLI MAGDURU !!!: Yaşanan durum hıc hoş degıl ancak olayın altında kımbılır neler yatıyordur evlılık bırlıgıne dahıl olan 3. şahışlar evlılıgı bıtırıyor bende suan aynı durumdayım kayınvalıden ve kayıncom yuzunden evlılıgım bıtme asamasında 1, 5 aylık evlıyım neler yasadıgımı kımse bılemez allah yardımcıları olsun .
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TC VATANDASİ: kadinlara kanunen bu kadar hak verirseniz olacagi bu
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DERİN GÖLGE: CNİMİSİN NESİN YAW BU NASIL BİR KİN NEFRET GİT ÖMÜR BOYU KAKA YAPTIĞIN YERDE YAT
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TUNÇ: Gururuna yenik düşmüş
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BAŞBUĞ NİHAL ATSIZ: eğitimsiz ve kültürsüz tipleri alıp asker yaparsan olacağı bu. . . öss de 5 net yapamayan adamlar assubay, uzman çavuş oluyor. . anlı şanlı türk ordusu. çapulcu arap ordusuna döndü.
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SADUN: Iyi degil yaptigin ama kim bilir nasil adami galeyanr getirmislerdir
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