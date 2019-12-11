Haberler » Güncel » ASÜ'de 'Kitle İletişim Araçlarında Türkçe'nin Kullanımı' konferansı düzenlendi - Haber

ASÜ'de "Kitle İletişim Araçlarında Türkçe'nin Kullanımı" konferansı düzenlendi

Aksaray Üniversitesinde (ASÜ), "Kitle İletişim Araçlarında Türkçe'nin Kullanımı" konulu konferans düzenlendi.

11.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:36ASÜ'de
Üniversitesinde (ASÜ), "Kitle İletişim Araçlarında Türkçe'nin Kullanımı" konulu konferans düzenlendi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Türkçe'nin doğru kullanımı ve etkili iletişim konularında öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.
ASÜ'de, öğrencilerin Türkçe ve dil konusunda daha duyarlı bireyler olmalarına katkı sağlamak için Türkçe sözlük uygulamasını başlattıklarını belirten Şahin, "Türkçe sözlükle, dil konusuna ilgi çekmeyi arzuluyoruz. Kendi dilimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Mutlak suretle yabancı dil bilmemiz gerekiyor ama kendi dilimizi de unutmamamız lazım. Dil becerisi konusunda bir ilgi oluşturmak arzusundayız. Gençlerin okul giriş ve çıkışlarında sözlüğü karıştırıp birkaç kelime daha öğrenmesine katkı sunmak, bizleri mutlu eder." diye konuştu.
Konuşmaların ardından eski TRT spikeri Mehpare Çelik, öğrencilere "Kitle İletişim Araçlarında Türkçe'nin Kullanımı" konulu konferans verdi.

Yusuf Şahin, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:37 Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı /Ek fotoğraf - Haber
17:36 İçişleri Bakanlığı: HDP ilçe başkanının götürdüğü terörist yakalandı/fotoğraflar - Haber
17:36 FETÖ şüphelisi öğretmen çift gözaltına alındı - Haber
17:33 Çorlu TSO personeline duruş eğitimi - Haber
17:32 Çorlu TSO'dan deprem semineri - Haber
17:19 Son Dakika: İran'dan Türkiye'ye giren terörist HDP'li ilçe başkanı ile yakalandı - Haber
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Haber
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Haber
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
11.12.2019 17:47:28