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ASÜ mehter takımından mini konser

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mehter Takımı, ASÜ'ye bu yıl katılan öğrenciler için Sosyal Tesis önünde mini bir konser verdi.

11.10.2019 20:05ASÜ mehter takımından mini konser
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mehter Takımı, ASÜ'ye bu yıl katılan öğrenciler için Sosyal Tesis önünde mini bir konser verdi.

Aralarında yabancı öğrencilerin de bulunduğu ASÜ Mehter Takımı, yıl içinde düzenlenen farklı etkinliklerde sahne alıyor ve beğeni topluyor. Öğle saatlerinde düzenlenen etkinliği ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin de takip etti. Öğrencilerle birlikte konseri izleyen Şahin, ASÜ Mehter Takımının kuruluşundan bugüne çok büyük bir gelişim gösterdiğini ifade ederek, gerek organizasyon bilgisi, gerek repertuvar, gerekse enstrüman hakimiyeti bakımından ASÜ Mehter Takımının, sadece üniversitede değil şehir genelinde düzenlenen etkinliklerde de sahne aldığını anımsattı.

Konserin ardından ASÜ Rektörü Şahin, ekip üyelerini tebrik etti ve yeni dönem çalışmalarda başarılar diledi. - AKSARAY

Aksaray Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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