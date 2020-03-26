ASÜD Başkanı Çallı'dan süt üreticisini rahatlatan açıklama Açıklaması

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı, çiftçilerin ürettikleri sütün satılamayacağı konusunda endişelenmemeleri gerektiğini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü ve üretici örgütlerimizle el ele vererek sanayiye giden süt akışının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlıyoruz. Bu zorlu dönemde üretici örgütlerimizin elindeki fazla sütü almaya ve tüketicimize sağlıklı ürünler sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.Çallı, yazılı açıklamasında, dünya genelinde hızla yayılan ve alınan tedbirler sayesinde Türkiye'de görülme sıklığı ortalamanın altında seyreden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların gıda talebinde artış görüldüğünü belirtti.Süt ürünleri sanayicileri olarak talepleri karşılamak için Avrupa Birliği normlarında çalışmalar sürdürdüklerini vurgulayan Çallı, şu değerlendirmede bulundu:"Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü ve üretici örgütlerimizle el ele vererek sanayiye giden süt akışının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlıyoruz. Çiftçimiz sütünün satılamayacağı konusunda endişe etmesin. Şu an için devletimizin çiğ süt piyasalarında regülasyon yaparak, süt tozu alımına gitmesini gerektirecek bir durum yok. Bu zorlu dönemde üretici örgütlerimizin elindeki fazla sütü almaya ve tüketicimize sağlıklı ürünler sunmaya devam edeceğiz."Çallı, Bakanlık tarafından açıklanan desteklerin çiftçiye olumlu etkileri olacağının altını çizerek, ihracat pazarlarında da sanayicinin desteklenmesinin şart olduğunu, aksi durumda mevcut ihracat pazarlarından hızla geri çekilmek durumunda kalınacağını kaydetti.

Kaynak: AA