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ASÜD: Sütte arz yeterli, endişeye gerek yok

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD), "Sanayicimiz, vatandaşımızın talep ettiği miktarda, yoğurt, peynir, ayran gibi ambalajlı ve güvenilir süt ürünlerini piyasaya arz etmeye devam edecektir, endişeye gerek yok" açıklamasını yaptı.

17.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:14
ASÜD: Sütte arz yeterli, endişeye gerek yok
Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD), "Sanayicimiz, vatandaşımızın talep ettiği miktarda, yoğurt, peynir, ayran gibi ambalajlı ve güvenilir süt ürünlerini piyasaya arz etmeye devam edecektir, endişeye gerek yok" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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