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ASÜD YKB Çallı: "Üretici örgütlerimizin elinde fazla süt varsa almaya hazırız"

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü ve üretici örgütlerle el ele vererek sanayiye giden süt akışının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağladıklarını belirten ASÜD Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı, "Bu zorlu dönemde üretici örgütlerimizin elindeki fazla sütü almaya...

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:49
ASÜD YKB Çallı:
Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü ve üretici örgütlerle el ele vererek sanayiye giden süt akışının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağladıklarını belirten ASÜD Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı, "Bu zorlu dönemde üretici örgütlerimizin elindeki fazla sütü almaya ve tüketicimize sağlıklı ürünler sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Dünya genelinde hızla yayılan ve alınan tedbirler sayesinde Türkiye 'de görülme sıklığı ortalamanın altında seyreden kovid-19 (koronavirüs) nedeniyle vatandaşların gıda talebinde artış görüldüğünü vurgulayan Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çall, "Süt ürünleri sanayicileri olarak talepleri karşılamak için AB normlarında çalışmayı sürdürüyoruz. Yoğurt, peynir, ayran gibi ambalajlı ve güvenilir süt ürünlerini piyasaya arz etmeye devam ediyoruz. Türk çiftçisinin emeği çiğ sütü bir yandan da dünyanın farklı bölgelerine ulaştırmak için çaba harcıyoruz. Çiftçimiz sütünün yerde kalacağı konusunda endişe etmesin, şu an için devletimizin çiğ süt piyasalarında regülasyon yaparak, süt tozu alımına gitmesini gerektirecek bir durum yoktur. Üretici örgütlerimizin elinde fazla süt varsa almaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Çallı, açıklanan destek kalemlerinin ülkemiz çiftçisine oldukça pozitif etkileri olacağını, etkisinin artarak devam etmesi için ise ihracat pazarlarımızda sanayicinin de desteklenmesinin şart olduğunu aksi taktirde mevcut ihracat pazarlarından hızla geri çekilmek durumunda kalınacağını vurguladı.

Bu zorlu günlerin isimsiz kahramanları sağlık çalışanlarına minnettarlığını belirten Çallı, "Devletimizin tüm organlarının olduğu gibi Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarımızın da büyük emek harcadığını biliyoruz. Bu vesile ile halkımızın beslenmesi için kesintisiz çaba harcayan çiftçimiz başta olmak üzere süt değer zincirinin tüm halkalarında görev alan mesai arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim. Bizler, ülkemizin beslenmesi için çaba harcıyoruz tüketicimiz evde kalsın, sağlıkla kalsın" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››ASÜD YKB Çallı: 'Üretici örgütlerimizin elinde fazla süt varsa almaya hazırız' - Ekonomi

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