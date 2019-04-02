Aşur Özer Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANKARA BEYPAZARI belediye başkan adayı olan Aşur Özer isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA BEYPAZARI ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Aşur Özer isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANKARA BEYPAZARI adayı Aşur Özer kimdir? BTP ANKARA BEYPAZARI adayı Aşur Özer yüzde kaç oy aldı?

Aşur Özer Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANKARA BEYPAZARI belediye başkan adayı olarak gösterilen Aşur Özer BEYPAZARI ilçesinde % 0,21 oranında oy almıştır. BEYPAZARI ilçesinde % 0,21 oranında oy olan Aşur Özer adlı BTP adayı toplamda 68 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA BEYPAZARI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.