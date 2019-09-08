Aşure Günü mesajları 2019 - En güzel resimli Aşure günü mesajları

Aşure Günü, Muharrem ayının onuncu günüdür. Hz. Hüseyin'in şehit edildiği, Hz. Musa'nın Firavun'dan kurtulduğu, Hz. Nuh ve ashabının tufandan kurtulduğu ve birçok olayın gerçekleştiği gün Aşure günüdür. Peygamberimizin de hadisleri ile övdüğü Aşure gününde sevdiklerimizi hatırlamak ve Aşure gününü kutlamak gerekir. Bunun için sizlere Aşure günü mesajları derledik. Yazılı ve resimli Aşure günü mesajları ile sosyal medyadan paylaşımı yaparak bu özel günü kutlayabilirsiniz.

AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2019

Aşure gününüz mübarek , dualarınız kabul olsun. Rabbim aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.

Aşure gününüz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.

Aşurede içe katılan kuru üzüm, incir, nar değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun.

Rabbim bu mübarek günde affedilmemiş günahımızı bırakmasın. Aşure Gününüz Hayırlı Olsun.

Allah'ü Teala bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Muharrem ayı ve aşure günü herkese hayırlı olsun.

Aşure gününün bütün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz duasıyla aşure günümüz mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. Aşure gününüz mübarek olsun.

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma.

Aşure gününüz mübarek olsun. Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı

Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur. Hadis-i Şerif Aşure gününüz mübarek olsun.

"Aşure günü bir yetimin başını okşayana, Allah' u Teâlâ o yetimin başındaki kıllar kadar Cennet'te derece verir." (Hâdis-i Şerif- Gunyet-üt-Tâlibîn) Aşure gününüz mübarek olsun.

"Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi, Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Hâdis-i Şerif-Et-Tergîb vet-Terhîb) Aşure gününüz mübarek olsun.

"Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allah'ı zikredilen bir yerde, biraz oturan, cennete girer." (Hadis-i Şerif ) Aşure gününüz mübarek olsun.

"Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur." (Hadis-i Şerif ) Aşure gününüz mübarek olsun.

"Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur."(Hadis-i Şerif ) Aşure gününüz mübarek olsun.

"Aşure Günü tutulan orucun Allah katında, o günden önce bir senenin günahlarına kefaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum." (Hadis-i Şerif-Tirmizi) Aşure gününüz mübarek olsun.

Birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve ikramın kutlu günü Aşure Günümüz mübarek olsun.

10 Muharrem Aşure günü kutlu olsun.Kerbelada şehadete yürüyen Hz. Hüseyin'e ve Ehl-i Beyt'e selam olsun.

Başka acılarla hatırlamamak, hep güzel kurtuluşlar ve müjdelerle yaşamak dileğiyle, Aşure günü kutlu olsun, hayır ve güzellikler getirsin.

Sofralarımızda bolluk bereket lezzet,evlerimizde muhabbet ve sevgi saygının devamlı olması dileğimle Aşure günü kutlu mutlu olsun.

Aşure gününde yaptığınız tüm ibadetler kabul olur inşallah Cenab-ı Allah bu mübarek günde affedilmemiş günahımızı bırakmasın. Aşure gününüz ve geceniz mübarek olsun

Aşure günü kutlu olsun. Yapan, paylaşan ve dağıtan herkesin evi, yuvası, işi-gücü bol hayırlı ve bereketli olsun

Aşûre Orucu'nun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını Allah'ın rahmetinden umarım. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun Aşure Gününüz Mübarek Olsun

Şehitlerin serçeşmesi, Enbiyanın bağrı başı, Evliyanın gözü yaşı, Hasan ile Hüseyin'dir." Aşure günü kutlu olsun. Allah birliğimizi daim etsin

Aşure gününde yaptığınız tüm ibadetler kabul olur. İnşallah Rabbim bu mübarek günde affedilmemiş günahımızı bırakmasın.

Ya Rab! Evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma Fakirlere yadım et, zalimlerüne fırsat verme. Bu aşure gününde günahlarımız af olsun.. Aşure gününüz hayırlı olsun…

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Tuttuğunuz oruçlar dağıttınız aşlar kabul ve Aşure gününüz hayrolsun…