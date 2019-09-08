Aşure günü yapılacak ibadetler, zikirler, okunacak dualar nelerdir?

Aşure günü, İslam aleminde çok değerli bir gündür. Peygamber Efendimiz, hadisleri ile bu günün önemi üzerinde bizzat durmuş, oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Tutulan oruç ile birlikte dualar ve zikirler ile Aşure günü iyi bir şekilde değerlendirilmiş olunur. Peki, Aşure günü yapılacak ibadetler nelerdir?

AŞURE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

1. (Farz namazlar dışında nâfile) Namaz (kılmak),

2. Oruç tutmak,

3. Sıla-i rahim (akrabayı arayıp sormak)

4. Sadaka vermek,

5. (Boy abdesti) Gusül (almak),

6. Sürme çekmek,

7. Bir âlimi ziyâret etmek,

8. Bir hastayı ziyaret etmek,

9. Yetim başı sıvazlamak,

10.Çoluk çocuğa bolluk yapmak,

11.Tırnak kesmek,

12.Bin kere İhlâs Sûresi okumak. (Mâü'l-ayneyn, Na'tü'l-bidâyât, sh:166-167)

AŞURE GÜNÜ NAMAZI

İmâm-ı Echûrî'nin naklettiği bir hadîs-i şerîfe göre;

"Âşûrâ günü her rekâtta bir Fâtiha, onbir veya onbeş İhlâs okuyarak dört rekât kılan kişinin elli sene geçmiş, elli sene de gelecek günahlarını Allâh-u Te'âlâ mağfiret eder. O gün iki rekât dahi kılan bütün sıddıkların amelleriyle Allâh-u Te'âlâ'ya yakınlaşmış gibi olur."(Mâü'l-ayneyn, Na'tü'l-bidâyât, sh:167)