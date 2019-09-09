Aşure tarifi: Aşure malzemeleri nelerdir? Lezzetli aşure nasıl yapılır?

Aşure nasıl yapılır? Binlerce yıl öncesine dayanan aşure, içerdiği malzemeleri ile lezzetli ve doyurucu bir tatlıdır. Günümüzde Muharrem ayının onuncu günü Aşure günü kutlanır. Bu günde aşure kazanları kaynatılır ve yapılan aşure herkese dağıtılır. Paylaşımın da sembolü olan aşure için gereken malzemeler, lezzetli aşure tarifi, uzmanların aşure tarifi ve detaylar haberimizde.

AŞURE GÜNÜNDE YAŞANAN OLAYLAR

Aşure günü İslam dini açısından önemli olayların yaşandığı önemli bir gündür. Allahü Teala'nın pek çok duayı kabul ettiği bu günde Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i Yakub'un oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması olayları oldu.

AŞURE TARİFİ

Muharrem'in 10'uncu günü olan Aşure Gününde her yöre kendine özgü gelenekleriyle bütünleştirdiği bereketin sembolü aşureyi, eş, dost ve akrabalarının yanı sıra yoksulundan zenginine toplumun tüm kesimlerine dağıtıyor.

Aşure, pişiriliş şekli farklılık gösterse de birçok kültürde yapılır. Kimisi adına tufan yemeği, kimisi ise şükran çorbası der. İçine konulan malzeme sayısı da her yöreye göre değişir. 7 çeşit koyulur diyen de olur, 41 çeşit olmazsa olmaz diyenler de… Ama eskilerin söylediği çok güzel bir laf var. "41 çeşit koyamazsan, bal koy, çünkü arı en az 41 çiçeğe konmuştur" Siz de aşurenizi yaparken, tarife bağlı kalmayıp, hem hayal gücünüzü, hem de elinizdeki malzemeleri kullanabilirsiniz.

AŞURE MALZEMELERİ NELERDİR?

2 su bardağı aşurelik buğday

1 su bardağı nohut

5 su bardağı tozşeker

1 su bardağı kuru fasulye

15 su bardağı su

Yarım su bardağı pirinç

1 su bardağı kuru üzüm

1 su bardağı küp doğranmış kayısı

1 su bardağı doğranmış kuru incir

1 portakal

2 su bardağı ayıklanmış haşlanmış kestane

Süsleme için:

1 su bardağı kuş üzümü

Çekilmiş ceviz içi, Antep fıstığı,Tarçın, nar taneleri

AŞURE NASIL YAPILIR?

Buğday, fasulye, nohut ve üzümü yıkayıp ayrı kaplarda bir gece önceden ıslatın.

Ertesi gün buğdayı süzüp büyük bir çelik tencereye alın. 15 su bardağı su ekleyip kaynatın.

Üzerinde biriken köpüğü bir kevgirle alıp tencerenin kapağını kapatın ve 30 dakika kaynatın.

Fasulye ve nohutu süzüp ayrı kaplarda haşlayın.

Pirinci yıkayıp süzün ve buğdaya ilave edin.

Buğday taneleri iyice yumuşayıncaya kadar yaklaşık 4.5 saat kısık ateşte arasıra karıştırarak pişirin.

Buğdayın suyu un çorbası kıvamına gelmek üzereyken toz şeker, nohut ve kuru fasulyeyi ekleyin.

Portakalın kabuğunu ince ince doğrayıp karışıma ekleyin.

İstege göre "haşlanmış kestane"leri ekleyip Aşurenizde ayrı bir tat yakalayabilirsiniz .

Kuru üzüm ve kuru kayısıyı ilave edip karıştırın.

Birkaç taşım kaynattıktan sonra ateşten alın.

Aşure piştikten sonra doğranmış inciri ekleyip karıştırın.

Sıcakken kaselere boşaltın.

Soğuyunca üzerini ceviz içi, Antep fıstığı, kuş üzümü, tarçın ve nar taneleri ile süsleyerek servis yapın.

İsteğe bağlı olarak gül suyu da serpebilirsiniz.

ŞEFLERDEN LEZZETLİ AŞURE TARİFİ İÇİN ÖNERİLER

Aşure, lezzeti kadar manevi değeriyle de mutfaklarımızda çok ayrı bir yere sahip. Tarihi Hz Nuh Peygambere dayandırılan bu güzel tatlıyı yapmak ise maharet işi… Rengi, kokusu, lezzeti, kıvamı tek tek dikkat edilmesi gereken konular. Peki, iyi aşure yapmanın sırrı nedir?

APlus Pastaneleri Şefi Cengiz Canpolat, aşure yaparken doğru renk, kıvam ve lezzet için atlanılmaması gereken püf noktalarını anlattı.

Aşurenin özü doğru pişirilmiş buğdaydır.

Aşurenin temel malzemesi buğdaydır. Lezzetli bir aşure için buğdayı doğru pişirmek ve özünün çıktığından emin olmak gerekiyor. Buğdayınızın suyu sarardıysa, kıvamını bulmuş demektir. Buğdayınıza pişerken tuz katarak kıvam almasını kolaylaştırabilirsiniz.

Malzemelerin eklenme zamanları önemlidir.

Aşure için klasik olarak tüm malzemeler bir önceki akşamdan ıslatılır. Bakliyatlar ön pişirme ile koyu renklerinden arındırılır. Tencereye önce buğday sonra bakliyatlar ve en son meyveler eklenmelidir. Bu hem meyvelerin bütünlüğünün bozulmamasını hem de çok pişererek aromalarının kaybolmamasını sağlayacaktır.

Doğru kıvam için nişasta ekleyin.

Aşure kıvamının ayarlanması en zorlu tatlılardan birisidir. Bunun için aşurenizi pişirirken bir miktar nişasta ekleyerek kendi dengesini bulmasını sağlayabilir ve sulu olmasını önleyebilirsiniz. Ayrıca nişasta tatlınızın soğurken çatlamasını ve dağılmasını da engelleyecektir.

Aşurenin piştiğini suyunun yoğunluğundan anlayabilirsiniz.

15 kişilik bir aşurenin pişmesi ortalama 2 saat kadar sürer. Ancak malzemeler farklı olacağı için aşurenizi ocaktan ne zaman indireceğinizi suyunun yoğunluğuna ve rengine göre belirleyebilirsiniz. Aşure muhallebi kıvamına geldiğinde ocaktan indirmek için hazır demektir. Soğuyup, donduğunda ideal katılığını bulacaktır.

Doğru tencere seçmek aşurenin lezzetini arttırır.

Eskiden hemen her evde aşure tenceresi dediğimiz büyük tencereler bulunurdu. Bu tencerelerden yoksa aşure yapmak için ağzı geniş ve malzemeleri ezmeden karıştırmaya imkan verecek şekilde yayvan tencereler kullanmak gerekir. Ayrıca tencerenizin çabuk ısınmamasına da özen gösterin.

AŞURENİN FAYDALARI

Nohudu, fasulyesi, kuru meyveleri ve binbir çeşit malzemesiyle sağlık deposu olan aşurenin zamanı geldi. Uzmanlar, vitamin ve minerallerden zengin bu tatlının enerji ihtiyacını karşılarken, zihin yorgunluğuna da iyi geldiğini söylüyor. Zengin malzemelerle yapılan aşure sağlık için çok faydalı bir tatlı olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Rumeysa Çelik aşure hakkında önemli bilgiler verdi.

Sadece 1 ay değil sık sık yapılmalı

Aşurenin içerisinde bulunan malzemelerdeki vitamin, mineral ve bitkisel protein özellikle çocuklar ve enerjiye ihtiyacı olan bireyler için önemli bir besin kaynağı olduğunu söyleyen Dyt. Rumeysa Çelik, "Hazmetmesi kolay ve hafif bir tatlı olan aşurenin servis öncesi üzerine ceviz, fındık gibi kuruyemişlerin eklenmesi Omega-3 yağı bakımından önemlidir. Yılda sadece bir ay değil, daha sık yapılarak dengeli bir şekilde tüketilebilir. Özellikle çocuklar, gelişim döneminde fazla miktarda enerji tüketmektedir. Aşure, içindeki tahıl ve meyveler enerji eksikliğinin giderilmesini sağlayabilir. Bu anlamda 15 çeşit tahıl, kuru ve yaş meyve, kuru baklagil ve yağlı tohumları içeren aşure vitamin ve mineral deposudur" dedi.

Pek çok vitamin içeriyor

Aşurenin bol posa içeren bir gıda olduğunu vurgulayan Dyt. Rumeysa Çelik, "İçinde baklagil, incir, kuru kayısı gibi bağırsak hareketlerini hızlandıran besinler bulunduğu için kabızlık, hazımsızlık gibi problemlere iyi gelir. Tamamen tahıl, kurubaklagil ve meyveden hazırlandığı için hiçbir şekilde hayvansal yağ-kolesterol içermez. İçeriğine katılan malzemeler sayesinde aşurede B2, B1, C, A vitamininin yanı sıra bol miktarda demir, çinko, fosfor, kalsiyum ve sodyum vardır. İçinde fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar bulunur. Fındık, ceviz Q-3 başta olmak üzere demir, kalsiyum, E vitamini ve B grubu vitaminleri içerir. Bu yüzden özellikle kalp hastalıklarına yararlı besin öğeleri içerir" diye konuştu.

Zihin yorgunluğuna iyi geliyor

Aşurede nohut, kuru fasulye, bakla ve fındık gibi bitkisel proteinler bulunduğunu anlatan Dyt. Çelik, "Bitkisel protein çocuklar ve yaşlılar için önemlidir. İçeriğinde incir, kayısı, nar ve portakal gibi meyveler olduğu için bol C vitamini ve posa içerir. Tüm bunlar sayesinde aşure zihin yorgunluğuna, kalp hastalıklarına, cilt lekelerine iyi gelmekte ve anne sütünü artırmaya da yardımcı olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kilo problemi ve kronik hastalığı olanlar ölçülü tüketmeli

Aşurenin yüksek kalori içerdiğinin de altını çizen Dyt. Çelik, şu uyarılarda bulundu:

"Aşure her ne kadar sağlık deposu olsa da fazla tüketimi ciddi tehlikelere yol açabiliyor. 400 kalori ile 1 dilim yaş pasta kadar enerji içeren, karbonhidrat, protein ve yağ içerikleri de benzer olan aşureyi, buna karşın yaş pastadan ayıran içeriğindeki posası. Yine, 90 gramlık 2 dilim baklava 36 gram karbonhidrat içerirken, 110 gramlık 1 kase aşure 62 gram karbonhidrata sahiptir. Bu nedenle kilo problemiyle kronik hastalığı olanlar aşureyi doktor ve diyetisyenlerin önerdiği ölçüde ve şekilde tüketmelidir."

Anne sütünü de arttıryor

Önerilen ölçülerde tüketilen aşurenin birçok faydası bulunduğunu ifade eden Dyt. Çelik, aşurenin faydaları şöyle sıraladı:

"Zihin yorgunluğunu ortadan kaldırır, içindeki yağlı tohumlar kalp sağlığını korur, vitamin ve mineralleriyle cilt lekelerine iyi gelir, anne sütünü artırır, kabızlık ve hazımsızlık sorununu çözer, enerji verir, protein ihtiyacını karşılar."

Aşureden aldığınız her kaşığa tarçın serpin

Aşurenin yüksek karbonhidrat içeriği kandaki şekeri hızlı yükselteceğinden tarçınla birlikte tüketilmesi uyarısında bulunan Çelik, "Aşurenin sadece üzerine eklemek yerine her bir kaşıkta biraz tarçın serpmek şeker kan şekeri dengenizi sağlamak için faydalı olmaktadır. Sütün de içeriğinde karbonhidrat olduğunu unutmadan, ölçüleri abartmadan bir kase tarçınlı bir aşure ile birlikte bir bardak süt içmek aşureyi yedikten sonra kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlayacaktır. Aşure yapılırken bol miktarda şeker kullanılmaktadır. Aşurenin içindeki kuru meyveler şeker ihtiyacını karşılamaktadır. Yine de bol şekerli seviliyorsa, şeker yerine bal ya da pekmez alternatifi ile bu besinin kalorisi azaltılabilir" ifadelerini kullandı.