Asus Computex 2019, 30. Yılını Birbirinden Yeni Modelleriyle Kutluyor

Kaynak: Teknotalk.com

ASUS, yeniliklerle geçen 30 yılını Computex 2019'da kutluyor Asus Computex 2019, 30. yıl etkinliğine dönüştü.30. yıl dönümünde, özel bir ürün serisinin yanı sıra çığır açan Prime Utopia konsept anakart, ZenBook Pro Duo ve ZenScreen Touch modelleri duyuruldu.ASUS Başkanı Jonney Shih, Computex 2019'da ev sahipliğini yaptığı özel basın etkinliğinde şirketin 30. yılını kutladı. Etkinlikte bu önemli anı ölümsüzleştirecek sınırlı sürüm cihaz serileri gözler önüne serildi. Bunların yanı sıra çığır açan özelliklere sahip Prime Utopia anakart konsepti, ZenBook Pro Duo ve ZenBook Duo dizüstü bilgisayarlar ve ZenScreen Touch taşınabilir monitör de tanıtıldı.ASUS'un 30. yıl dönümü için özel olarak geliştirilen ürün serisinde ZenFone 6 Edition akıllı telefon, ZenBook Edition 30 dizüstü bilgisayar ve Prime X299 Edition 30 anakart yer alıyor. Serideki tüm modellerde, ASUS değerlerini ve geçmişini yansıtan özel tasarımlı bir "A" sembolü yer alıyor. ASUS Tasarım Merkezi şirketin yıl dönümünü bu sembolün yanı sıra ASUS'un incelikli estetiğini, olağanüstü performansını ve muhteşem kullanıcı deneyimini birlikte sunan tasarımlarla kutluyor. "A" sembolünün tabanındaki, Çince insan anlamına gelen çizimle ASUS'un insani yönü vurgulanıyor. Sembolün üst kısmında ise ASUS'un engelleri aşıp sektör standartlarının üzerine çıkma becerisini temsil eden bir ok şekli yer alıyor. Ters çevrildiğinde bir kalbi andıran sembol, insanlara duyulan sevgiyi ve hayata verilen önemli simgeliyor."ASUS'un teknoloji dünyasına, meraklılara, oyunculara, tasarımcılara ve özenli tüketicilere son 30 yıldır hizmet etmekten onur duyduğunu belirten ASUS Başkanı Jonney Shih;"Hep birlikte daha akıllı ve güçlü hale gelmemizi sağlayan bu inanılmaz yolculuğa çıkarken sahip olduğumuz mühendislik kökenlerimize sadık kaldığımız için de çok mutlu ve gururluyum. Önümüzdeki yıllar boyunca herkese en yaygın, akıllı, içten ve eğlenceli akıllı yaşamlar sunmaya devam etmeyi arzu ediyoruz." dedi.Sahnede bulunan Jonney Shih'e katılarak iki şirketin uzun süren ortaklığından bahseden Intel Müşteri Bilgi İşlemden Sorumlu Başkan Yardımcısı Chris Walker;"Intel ve Asus, inovasyon için güçlü bir tutkuyu paylaşıyor. Asus'u 30. yıl dönümü için tebrik ediyoruz. İşbirliğimiz sayesinde dünyadaki insanların deneyimlerini zenginleştiren cihazları piyasaya sürdük. Bugün ASUS, 9. Nesil Intel® Core mobil işlemcilerin masaüstü performansından yararlanıyor. Tamamlayıcı ekrana sahip yeni ve heyecan verici ASUS ZenBook Pro Duo; PC işlevi ve tasarımı için sınırları zorlamanın gerçek anlamını temsil ediyor ve işbirliğimizin sağladığı yeniliğin mükemmel bir örneği olarak göze çarpıyor." dedi.ASUS ZenBook Edition 30, gerçek deriden kapağı ve 18 karat roze altın kaplama logosuyla lüks bir tasarıma ve üst düzey aksesuarlara sahip. 8th Gen Intel® Core™ i7 işlemci ve NVIDIA® GeForce® MX250 grafiklerle donatılan ürün ayrıca, %95 ekran gövde oranıyla dünyanın en küçük 13 inç dizüstü bilgisayarı olma unvanını da taşıyor. ZenFone 6 Edition 30, mat siyah renk üzerinde Zen temalı ikonik dairesel desene ve kabartma Edition 30 logosuna yer veriyor. ZenFone 6 ayrıca yenilikçi Flip Camera özelliğine sahip ilk çentiksiz ZenFone modeli. ZenFone 6 Edition 30; 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanıyla hızlı ve akıcı bir deneyim sunarak sanat ve teknolojiyi bir araya getiriyor. Çok çekirdekli yeni işlemcilere destek veren Prime X299 Edition 30 anakart, gelişmiş bir güç çözümüne ve üst düzey VRM soğutma bloğu tasarımına yer veriyor.Kurulduğu 1989 yılında ürettiği ilk anakartla sektörde devrim yapan ASUS, dünyanın en çok satan ve en çok ödül alan anakart üreticisi haline geldi. Yeni nesil Prime Utopia konsept anakart da bu yenilik geleneğini sürdürerek anakart tasarımını, gelecekteki üst seviye işlemciler, ekran kartları ve depolama cihazlarının soğutma ve performans taleplerini karşılamak ve sistem toplayanlara esneklik sunmak için baştan ele alıyor.ASUS, mobil tasarımcılar ve profesyonellerin deneyimini yen ZenBook Pro Duo ve ZenBook Duo ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarlar ile iyileştiriyor.Yeni modellerde dünyanın ilk akıllı touchpad'inin yeni nesli olan ScreenPad™ Plus bulunuyor. Daha geniş ve tam boy bir ekrana ve daha kullanışlı bir tasarıma sahip olan ScreenPad Plus; kusursuz bir izleme deneyimi ve birden fazla pencereyle daha verimli bir iş akışı sağlayarak yaratıcılığa güç veriyor. ZenBook Pro Duo; 15,6 inç 4K UHD (3840 x 2160) OLED HDR ekran, 14 inç 4K(3840 x 1100) ScreenPad Plus, sekiz çekirdekli 9. Nesil Intel Core i9 yüksek performanslı işlemci ve ışın izleme özellikli NVIDIA GeForce RTX 2060 ekran kartıyla donatıldı.Üründe ayrıca PC ekosisteminde yer alan en hızlı port olan 40 Gbps'lik hıza ulaşan Thunderbolt 3; NumberPad 2.0, Amazon Alexa ses kontrol özelliği ve turbo soğutma düğmesi bulunuyor. ZenBook Duo; 14 inç FHD ekran, 12,6 inç FHD ScreenPad Plus; 9. nesil performanslı Intel Core i7 işlemci ve NVIDIA GeForce MX250 bağımsız ekran kartı özelliklerine sahip. Her iki modelde de Gig+ özellikli Intel® Wi-Fi 6 (802.11ax) bağlantısıyla 2,4 Gbps'e varan ağ hızlarına ulaşmak mümkün.ScreenPad Plus'a ek olarak, ASUS devrim niteliğindeki giriş cihazının güncellenmiş sürümü olan; ScreenPad 2.0'i ZenBook 13/14/15, ZenBook Edition 30, ZenBook Flip 15 ve VivoBook S14 ile S15 modellerine getireceğini de duyurdu.ASUS ayrıca, mobil üretkenlik, yaratıcılık ve eğlence için tasarlanan ince, hafif ve taşınabilir ZenScreen Touch taşınabilir monitörünü tanıttı. Yalnızca 0,9 kg ağırlığında ve 9 mm inceliğinde olan üründe; kaydırma, sürükleme ve sıkıştırma gibi hareketlere destek veren 10-nokta dokunmatik bir ekran bulunuyor. Dahili 7800 mAh pile sahip cihaz, hibrit sinyalli USB-C ve micro-HDMI girişleriyle zengin bağlantı seçenekleri sunuyor.ASUS Computex 2019 standıASUS'un kapsamlı ürün serisi, 28 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında 9: 30'dan 17: 30'a kadar Taipei Nangang Fuar Merkezi'ndeki ASUS standında görülebilir. Asus Computex 2019 ziyaretçilerini ASUS'un en son yeniliklerini denemeye davet ediyoruz.ASUS ZenPhone 6 Edition 30 ve Diğer Ürünlerin Tam Listesi