Asus'tan G-SYNC ULTIMATE teknolojisine sahip ROG Swift PG27UQX

Kaynak: Teknotalk.com

ASUS Republic of Gamers, G-SYNC ULTIMATE teknolojisine sahip ROG Swift PG27UQX modelini duyurduDünyanın mini-LED teknolojisine sahip ilk G-SYNC Ultimate oyuncu monitörü olan PG27UQX, etkileyici 4K HDR görüntü ve yüksek kontrast oranı sunuyor. ASUS ROG Swift PG27UQX Teknik Özellikleri Nedir?Mini-LED teknolojisi: Her biri 300 µm'den küçük 2304 adet LED'in 576 ayrı bölgeye yayıldığı arka aydınlatma sistemine sahip 27 inç IPS ekran4K HDR görüntü: G-SYNC Ultimate HDR, %97 DCI-P3 ve %99 Adobe RGB quantum-dot teknolojisi, 1000 nit parlaklık ve DisplayHDR 1000 uyumuHız aşırtılabilir 144 Hz yenileme hızı: Akıcı oyun deneyimi için yüksek yenileme hızı; yırtılma, takılma ve giriş gecikmesini ortadan kaldıran G-SYNC ULTIMATE desteğiASUS Republic of Gamers (ROG), G-SYNC Ultimate teknolojisine sahip ROG Swift PG27UQX modelini duyurdu. Mini-LED teknolojisiyle üretilen ilk oyuncu monitörü olan ürün, etkileyici 4K HDR görüntü ve çok yüksek bir kontrast oranı sunuyor.Geleneksel LED arka aydınlatmalı ekranlardakine kıyasla fiziksel olarak daha küçük olan mini LED'ler, daha sık bir şekilde yerleştirilebiliyor.Swift PG27UQX'te her biri 200-300 mikrometre boyutunda olan mini LED'ler kullanılıyor.ROG mühendisleri bu yeni nesil LED'lerin 2304 tanesini, 27 inç boyutundaki 3840 x 2160 IPS ekrana yerleştirerek, Swift PG27UQ'e göre büyük gelişme kaydediyor. 576 ayrı aydınlatma bölgesine yayılan mini LED'ler sayesinde Swift PG27UQX, daha bütünleşik bir arka aydınlatmaya ve daha eşit parlaklık kontrollerine kavuşuyor.Bölgesel karartma üzerinde daha hassas kontrol olması, oyuncuların çok yüksek kontrast oranıyla ayrıntılı HDR görüntüler elde etmesini sağlıyor. Mini-LED teknolojisi ayrıca ışığın parlak noktaların çevresine dağıldığı, dikkat dağıtıcı halo efektini %33 azaltıyor. Swift PG27UQ modeline göre yaklaşık %7 daha az güç tüketen panel, bu sayede daha az ısınıyor.ROG Swift PG27UQX, Swift PG27UQ'da bulunan 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlük, hız aşırtılabilir 144 Hz yenileme hızı, quantum-dot teknolojisi, %97 DCI-P3 ve %99 Adobe RGB geniş renk gamı, 1000 nit en yüksek parlaklık, DisplayHDR 1000 uyumu, NVIDIA® G-SYNC™ Ultimate desteği ve Aura Sync destekli entregre Aura RGB aydınlatma gibi özelliklerin tümünü barındırıyor.Swift PG27UQX, sahip olduğu yeni akıllı fan kontrolleriyle oyuncuların ekran üzerinden fan hızlarını ayarlamasına olanak veriyor. Bu kontroller sayesinde kullanıcılar gereksiz gürültü olmadan en uygun sıcaklığı korumak için ihtiyaç duyulan dönüş hızını tam olarak belirleyebiliyor. Ekranda bulunan çift fan ise inanılmaz derecede verimli çalışmasının yanı sıra ancak bir fısıltı kadar ses çıkarıyor.ASUS ROG Swift PG27UQX Teknik ÖzellikleriROG Swift PG27UQXEkran27" (68,4 cm) Geniş Ekran (16: 9)Çözünürlük4K (3840 x 2160)Tazeleme oranı144 HzHDR desteğiEvet, DisplayHDR 1000 uyumu; UHDA uyumuDinamik Yerel Işık KısmaVar,576 BölgeNVIDIA teknolojisiNVIDIA® G-SYNC Ultimate teknolojisiQuantum-dot teknolojisiEvet, DCI-P3 ve Adobe RGB desteğiBağlantı SeçenekleriDisplayPort v1.4, HDMI (v2.0), USB 3.0 (PC bağlantısı için x1, Cihazlara bağlantı için x2), 3,5 mm kulaklık jakı