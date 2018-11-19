Asus'tan İş İstasyonu Kıvamında Rtx 2080 Ekran Kartlı Oyuncu Bilgisayarı





Oyuncu donanımları pazarında artık her segmentten üyeler görmek mümkün oluyor. Geleneksel kasalar ile başlayan trende daha sonra dizüstü bilgisayarlar ve mini PC modelleri eklenmişti. Artık iş istasyonları da oyuncu sınıfında yer almaya başladı.



Asus Gaming Station GS50 özellikleri



Asus Gaming Station GS50 modeli iş istasyonu tarzında bir oyuncu bilgisayarı olarak dikkat çekiyor. Fırçalanmış alüminyum kasa ve şeffaf yan pencereler sade bir iş istasyonu görüntüsü veriyor.



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10 çekirdekli ve 20 izlek birimli Intel Xeon W-2155 işlemcisi 4.5GHz saat frekansına kadar hız aşırtılabiliyor. Ekran kartı tarafında ise Quadro serisi yerine NVIDIA GeForce RTX 2080 modeline yer verilmiş.



İş istasyonu olduğu için 512 GB'a kadar ECC bellek desteği, RDIMM bellek, Boot Guard gibi özellikler yer alıyor. Bellek tarafında ise 512GB'a kadar RDIMM seçenekleri sunuluyor. Kapasite tarafında 512 GB M.2-2280 SATA 6 Gbps SSD ve yedekleme için 3 TB HDD sürücü yer alıyor.



M.2-NVMe slotu ve 5 adet SATA portu ile depolama seçenekleri artarken iki adet 1 GbE girişi mevcut. 700W 80 Plus Gold güç kaynağı ile desteklenen Asus Gaming Station GS50 için henüz bir fiyat açıklanmadı.



