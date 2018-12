Asus'tan Oyun Tutkunlarına Yeni Yıl Kampanyası

14 Aralık 2018 Cuma 15:32



ASUS'TAN GeForce GTX 1060, 1070 veya 1070Ti ekran kartına sahip ASUS bilgisayar alanlar 45 dolar değerindeki Fortnite Paketi'ne ücretsiz sahip olacak. Ayrıca 8'inci nesil i7 ve i9 işlemcili ASUS Gaming ve ROG bilgisayarları ise Call of Duty: Black Ops 4 hediye ediyor.Oyun dünyasını kasıp kavuran, başta FPS tutkunları olmak üzere tüm oyun severlerin vazgeçilmezi haline gelen Call of Duty: Black Ops 4 ve Fortnite, üstün performanslı ASUS Gaming ve ROG dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda eşsiz bir deneyim sunuyor. ASUS, yeni bilgisayar sahiplerine keyifle oynayacakları bu iki oyunu yeni kampanyalarla hediye ediyor.KAMPANYA 30 NİSAN'A KADAR GEÇERLİYılın en çok beğenilen PC oyunlarından Call of Duty: Black Ops 4, ASUS Gaming dizüstü bilgisayar, ROG dizüstü veya masaüstü bilgisayar satın alanlara hediye olarak veriliyor. 30 Nisan 2019 tarihine kadar geçerli olan kampanyada, ASUS web sitesinde belirtilen dizüstü veya masaüstü bilgisayarlardan birini satın alanlar, Call of Duty: Black Ops 4 Standart Edition PC sürümüne ücretsiz sahip oluyor.AYAKTA KALAN SON KİŞİ SİZ OLUN29 Ocak 2019 tarihine kadar uyumlu bir ASUS bilgisayar alanlar, 45 dolar değerindeki Fortnite '2000 V-Papel' ve erkek Fortnite Counterattack setine sahip oluyor. Fortnite paketinin içinde 2000 V-Papel'in yanı sıra 'Reflex' kıyafeti, 'Pivot' paraşüt, 'Angular Axe' kazma ve 'Response Unit' sırt aksesuarı bulunuyor.Kampanyanın geçerli olduğu işlemciler : Notebook için; Core i7 H (8850H, 8750H), Core i9 (8950HK) Desktop için; 8th Gen Core i5K, Core i7K (8600K, 8700K, 8086K), 9th Gen Core i5K/i7K/i9K (9600K, 9700K, 9900K)Kampanya hakkında detaylı bilgilere, http://asusturkiye.com.tr/cod/ ve http://asusturkiye.com.tr/fortnite/ sitelerinden ulaşılabilir. - İstanbul