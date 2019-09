ASUS'tan profesyonel içerik üretimine yönelik yeni ürünler

ASUS, IFA 2019'da profesyonel ekran, Mini PC, anakart, iş istasyonu ve Ağ Wi-Fi çözümlerini duyurdu



ASUS, IFA 2019'da profesyonel içerik üretimine yönelik yeni ürünlerini tanıttı. Yeni modeller arasında ProArt Display PA32UCG, ProArt Display PA32UCX ve ProArt Display PA27UCX, ProArt Station PA90 iş istasyonu sınıfı mini PC, WS C422-ACE iş istasyonu anakartı, Pro E800 G4 iş istasyonu bilgisayarı ve ZenWiFi tüm evde ağ Wi-Fi sistemi yer alıyor.



Fotoğrafçılık, film yapımcılığı, animasyon ve 3D tasarım alanlarında çalışan içerik oluşturucular ile mimari ve üretim gibi sektörlerdeki profesyoneller işlerini en iyi şekilde yapabilmek için en yüksek performansı sunan araçlara ihtiyaç duyuyor. Yeni ProArt ekran serisi bu beklentileri gerçek 10-bit renk derinliği ve lider renk doğruluğuyla karşılıyor. Fabrikada sıkı bir ön kalibrasyon sürecinden geçen ekranlar eskiye göre üç kat daha fazla denetimden geçiyor. Renk doğruluğunun devam etmesini sağlamak için, ProArt ekranlarda ProArt Donanım Tabanlı Kalibrasyon teknolojisi yer alıyor. Bu sayede renk profillere ekranın kendisine kaydedilebiliyor.



Mini-LED ve üst seviye IPS panellerle donatılan en yeni ProArt ekranlar, Dolby Vision ve HLG gibi birden fazla HDR biçimini destekleyerek film, yayıncılık ve oyun sektörlerindeki profesyonellere olağanüstü HDR performansı sunuyor. Bunlara ek olarak, quantum-dot teknolojisi ile DCI-P3 ve daha fazlası gibi geniş renk gamlarına destek veriliyor. ProArt ekranlar Thunderbolt™ 3, DisplayPort, HDMI ce dahili USB girişleriyle zengin bağlantı seçenekleri sunuyor. İçerik üreticiler böylece işleri için ihtiyaç duydukları çeşitli depolama aygıtlarını ve başka cihazları bağlayabiliyor.



Yeni ProArt ekranlara ek olarak, ProArt Station PA90 iş istasyonu sınıfı mini PC, Pro E800 G4 iş istasyonu bilgisayarı ve Pro WS C422-ACE iş istasyonu anakartı da çeşitli biçimlerde ve kendi sistemini oluşturma seçenekleriyle içerik üretimi ve diğer profesyonel uygulamalar için güçlü sistemler sunuyor. Yaratıcı işlerde ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışmak kritik önem taşıdığından genellikle büyük dosyaların cihazlar arasında aktarılması gerekir. İçerik üreticiler bu nedenle, işlerini halledebilmek için hızlı, güvenli ve güvenilir bir ağ bağlantısına ihtiyaç duyar. Yepyeni ZenWiFi tüm bu vazgeçilmez özellikleri bünyesinde barındırıyor. Eksiksiz bir ağ Wi-Fi sistemi sunan bu yeni çözüm; son teknoloji ağ performansı, kullanışlı yönetim özellikleri ve her eve veya ofise uygun çekici bir tasarıma sahip.



ASUS, yeni ProArt serisi ile I am ProArtist kampanyasını da başlatıyor. İçerik üreticiler ve tasarımcılar en iyi 2D veya 3D dijital çalışmalarını veya kliplerini göndererek ProArt Display PA24AC, ProArt Display PA32UC, ProArt Station PA90, ProArt StudioBook Pro 17 ve Mini PC PB60 gibi ProArt ürünlerini kazanma şansı yakalıyor. Tüm ayrıntıları kampanyanın web sitesinde bulabilirsiniz: https://www.asus-campaign.com/iamproartist



Duyurulan tüm ürünlerle birlikte ASUS ve ROG yeniliklerinin hepsi, IFA 2019'daki ASUS standında ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Messe Berlin Hall 12 Booth #110'da yer alan gösterim alanı 6-11 Eylül 2019 tarihleri arasında 10: 00 – 18: 00 saatlerinde ziyaretçilere açık olacak.



ProArt Display PA32UCG



ASUS ProArt Display PA32UCG dünyanın ilk HDR 1600 ve 120 Hz değişken yenileme hızı özelliklerine sahip profesyonel ekranı unvanına sahip. 4K UHD çözünürlük ile sektör lideri parlaklık ve renk performansı sunan mini LED arka aydınlatmaya sahip olan ürün; film yapımcıları, yayıncılar ve oyun geliştiricilerin kritik görsel iş yükleri için ideal. ProArt Display PA32UCG, sektörün en yeni ve en üst düzey HDR performans standardı olan VESA DisplayHDR 1400 ön sertifikasına sahip.



Yerel ışık kısma özelliğine sahip 1152 adet ayrı mini LED'den oluşan arka aydınlatma; tam ekranda 1000 nit sürekli parlaklık, 1600 nit maksimum parlaklık ve 1.000.000: 1 kontrast oranı sunuyor. Olağanüstü HDR performansı sergileyen ProArt Display PA32UCG; Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) ve HDR10 gibi önde gelen tüm HDR standartlarını destekliyor.



Quantum-dot teknolojisine sahip olan ProArt Display PA32UCG; DCI-P3, Adobe RGB, sRGB, Rec 709 ve Rec 2020 renk alanı desteğiyle geniş bir renk gamı sunuyor. Gerçek 10-bit renk derinliği ve fabrikada üç aşamalı ön kalibrasyon süreciyle ProArt Display PA32UCG, anında inanılmaz doğrulukta (Delta-E < 1) renkler sunabiliyor. Dahili ProArt Donanım Tabanlı Kalibrasyon teknolojisi ve renk profili kaydedebilme imkanı ise uzun süre güvenebileceğiniz bir hassaslık sağlıyor.



Adaptive-Sync teknolojisi 48 – 120 Hz arasında değişken yenileme hızı sunarak yırtılmaları ve bulanıklığı ortadan kaldırıyor. ProArt Display PA32UCG oyun geliştiricilerin iş yükleri için de ideal hale geliyor. İki adet Thunderbolt™ 3, bir adet DisplayPort ve üç adet HDMI girişinin yanı sıra dahili USB girişleriyle zengin bağlantı seçenekleri sunan ekran, içerik üreticilerin çeşitli cihazlar takabilmesini ve harici depolama aygıtlarında ultra yüksek veri aktarım hızlarına ulaşabilmesini sağlıyor. ProArt Display PA32UCG, 2020'nin ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak.



ProArt Display PA32UCX



ProArt Display PA32UCX, dünyanın mini-LED teknolojisi ve VESA DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip ilk 32 inç 4K HDR profesyonel ekranı. 1152 adet dinamik ışık kısma bölgesi ve 1200 nit maksimum parlaklığa sahip mini LED arka aydınlatma, ASUS Smart HDR Teknolojisi ile birlikte çalışarak Dolby Vision, HDR10 ve HLG gibi HDR biçimlerine destek veriyor. Dünya lideri renk doğruluğu sunan (Delta-E < 1) ProArt Display PA32UCX, ProArt Donanım Tabanlı Kalibrasyon teknolojisiyle renklerin zaman içinde de doğruluğunu korumasını sağlıyor. Gerçek 10-bit renk derinliği ve Quantum-dot teknolojisi sayesinde %99 DCI-P3, %99,5 Adobe RGB, %100 sRGB ve %89 Rec.2020 renk alanları ile olağanüstü gerçekçi renkler sunuluyor. ProArt Display PA32UCX piyasaya çıktı.



ProArt Display PA27UCX



27 inç 4K IPS profesyonel ekran ProArt Display PA27UCX; mini LED arka aydınlatma teknolojisi, VESA DisplayHDR™ 1000 sertifikası, 576 adet dinamik ışık kısma bölgesi ve 1000 nit parlaklıkla etkileyici HDR performansı sergiliyor. ProArt Display PA27UCX, ASUS Smart HDR Teknolojisi ile Dolby Vision, HDR10 ve HLG gibi birden fazla HDR biçimine destek veriyor. Gerçek 10-bit renk derinliği; DCI-P3, Rec. 709, Rec. 2020 ve Adobe RGB renk alanlarına destek vererek mükemmel renk doğruluğu elde edilmesini sağlıyor. ASUS ProArt Donanım Tabanlı Kalibrasyon teknolojisi ise gelişmiş renk hassaslığı ve bütünlüğü sunuyor. DisplayPort 1.2, iki adet HDMI, USB-C ve dört adet USB 3.0 girişiyle ekran, esnek bağlantı seçenekleri sağlıyor. ProArt Display PA27UCX, 2019'un son çeyreğinde piyasaya çıkacak.



ProArt Station PA90



İş istasyonu sınıfında bir mini PC olan ASUS ProArt™ Station PA90, profesyonel içerik üretimi için ideal. Üstün görsel performans için NVIDIA® GeForce RTX™ grafik işlemcilerle donatılan üründe 9. Nesil Intel® Core™ işlemciler, büyük dosyaların hızlı aktarılmasını veya depolama kapasitesinin artırılmasını sağlayan Intel Optane™ teknolojisi, yüksek aktarım hızları ve birden fazla ekrana veya cihaza bağlanma olanağı sunan Thunderbolt™ 3 girişi bulunuyor.



Sessiz ve verimli sıvı soğutma çözümü ise kararlı performans sağlarken fan gürültüsünü de ortadan kaldırıyor. Fotoğraf ve video düzenleme ile mimarlık, mühendislik ve üretim işlerindeki bilgisayar destekli tasarım (CAD) için mükemmel olan ProArt Station PA90, medya ve eğlence için de harika performans sunuyor. ProArt Station PA90, 2019'un son çeyreğinde piyasaya çıkacak.



Pro WS C422-ACE



ASUS Pro WS C422-ACE, içerik üretimi ve yapay zeka eğitimi için tasarlanan çok yönlü bir iş istasyonu anakartı.



Intel Xeon W iş istasyonu işlemcileriyle donatılan Pro WS C422-ACE, üst düzey grafik performansı ve genişletme olanakları için 3 yönlü x16/x16/x8 PCIe yapılandırmalarına destek veriyor.



ECC bellek desteği ve sunucu sınıfı 7/24 güvenilirlik testleri de sistem kararlılığını artırıyor. 12+2 güç aşamasına sahip anakart, çok sayıda çekirdeğe sahip işlemcilerin talep ettiği güç ve verimliliği sunuyor. NVMe SSD'lere uygun üç adet M.2 ve iki adet U.2 yuvasıyla 32 Gbps'e ulaşan ultra yüksek veri iletim hızlarına ulaşılabiliyor.



Pro WS C422-ACE, kullanışlı merkezi sunucu yönetim çözümü ASUS Control Center Express ile birlikte geliyor. Bu çözüm BT operasyon maliyetlerini düşürerek verimi artırıyor.



Pro E800 G4



ASUS Pro E800 G4 iş istasyonu bilgisayarı, medya ve eğlence, mimari, mühendislik ve inşaat gibi alanlardaki yaratıcı profesyonelleri için tasarlandı. İş istasyonlarına yönelik en yeni Intel Xeon W-3200 tek soketli işlemciyle donatılan cihaz, 4-yollu NVIDIA Quadro RTX ve AMD ekran kartlarına da destek veriyor. Pro E800 G4 bu sayede gerçek zamanlı görüntü işleme konusunda son derece yüksek performans sergiliyor. Dahili çift 10G LAN ve NVMe SSD'ler ile RAID yapılandırma desteği sayesinde ultra hızlı ağ bağlantısı ve depolama performansı elde ediliyor. Böylece dev boyutlardaki dosyalar üzerinde çalışmak ve bunları aktarmak daha da hızlanıyor.



Bağımsız yazılım markası (ISV) sertifikaları ile Pro E800 G4, birçok yazılım markasının önemli uygulamalarına uyum sağlıyor. Pro E800 G4 ayrıca kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik genişletme ve ölçeklendirme potansiyeli sunuyor.



ZenWiFi



Yeni tüm evde ağ Wi-Fi sistemi serisi ZenWiFi, güçlü ağ performansını şık tasarımla bir araya getirerek evde veya küçük ofislerde eksiksiz bir kablosuz ağ çözümü sunuyor. ZenWiFi (XT8) sisteminde en yeni Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojisine sahip iki adet ASUS AX6600 üç bant router bulunuyor. Sistemin kendi içindeki ve diğer cihazlarla iletişimi için Wi-Fi 6'dan yararlanan ZenWiFi XT8, 6600 Mbps'e kadar toplam veri aktarım hızı sunuyor. OFDMA ve MU-MIMO teknolojileri bir araya gelerek Wi-Fi 5'ten (802.11ac) 4 kat daha yüksek ağ kapasitesi ve 2,2 kat daha hızlı veri aktarımı sağlıyor. Wi-Fi 6, önceki Wi-Fi standartlarıyla geriye dönük uyumlu olduğundan ZenWiFi standart Wi-Fi cihazlarıyla kusursuz çalışabiliyor.



ZenWiFi'da Trend Micro™ tarafından desteklenen AiProtection Pro çözümü bulunuyor. Bu çözüm, akıllı telefonlar ve IoT cihazları gibi anti virüs yazılımı kurulamayan ürünler de dahil olmak üzere ağdaki tüm cihazları dış saldırılardan ve tehditlerden koruyor. Mobil uygulama üzerinden ebeveyn kontrolü özellikleri ve kolay yönetim imkanı da sunan ZenWiFi, kullanıcıların internette güvende olması için gereken her şeyi sunuyor.



ZenWiFi'ın iki adet ASUS AC3000 üç bant router'dan meydana gelen, ZenWiFi CT8 adlı bir Wi-Fi 5 (802.11ac) sürümü de bulunuyor. ZenWiFi, 2019'un son çeyreğinde piyasaya çıkacak.

