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ASUS Vivobook ailesinin yeni üyesi X571 Türkiye'de satışa çıktı

ASUS, Vivobook ailesinin yüksek performans sunan yeni üyesi X571 model bilgisayarını Türkiye'de satışa çıkardığını duyurdu.

13.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:33ASUS Vivobook ailesinin yeni üyesi X571 Türkiye'de satışa çıktı

ASUS, Vivobook ailesinin yüksek performans sunan yeni üyesi X571 model bilgisayarını 'de satışa çıkardığını duyurdu. Cihazın çalışan mobil kullanıcılar tarafından oldukça ilgi görmesi bekleniyor.

Hem giriş seviyesi, hem orta segment, hem de üst seviye dizüstü bilgisayarlar için geniş bir ürün gamına sahip ASUS, orta segmentini oluşturan Vivobook ailesinin yüksek performans sunan yeni üyesi X571 model bilgisayarını Türkiye'de satışa sunduğunu duyurdu.

Özellikle yüksek donanım gerektiren cihaz ile çalışan mobil kullanıcılar tarafından oldukça ilgi göreceği belirtilen yeni ASUS Vivobook X571 modeli için yapılan açıklamada, "Daha önce üst seviye donanım denildiğinde akla oyuncu dizüstü bilgisayarlarının geldiğini hatırlatan şirket, artık yüksek donanım ihtiyacının sadece oyuncular için geçerli olmadğını belirtti. Marka yetkilileri bu konuyu şu şekilde özetledi; "Artık içerik üreticileri, grafik tasarımcılar ve benzeri yüksek donanıma ihtiyaç duyulan meslek grupları için de güçlü donanım talebinin farkındayız ve bu talebe karşılık vererek, profosyoneller için Vivobook X571 cihazını son kullanıcıya sunduk" ifadeleri yer aldı.

"ÇOK YÖNLÜ PERFORMANS SAĞLAYACAK"

Açıklamada, kasa dizaynında kullanılan sade tasarımın ürünü profesyonel iş ortamı için oldukça uygun olduğu belirtildi. VivoBook X571'in son kullanıcının birçok ihtiyacına cevap vereceğine vurgu yapılan açıklamada, "Gerektiğinde işte, gerektiğinde ise oyunda üst seviye bir performansı sunabilen bu cihaz için 'çok yönlü performans' sunacak" denildi.

Donanım tarafında paylaşılan detaylar ise şu ifadelerle yer aldı:

"Son nesil Intel işlemciye sahip yeni Vivobook X571, aynı zamanda oyuncu sınıfı olan NVIDIA GTX 16 serisi ekran kartına sahip. Hızlı depolama çözümü için 512GB PCIE NVME SSD kullanılan cihazda aynı zamanda oyunlarda kaliteli ve kesintisiz görseller yakalamak için 120Hz tazeleme hızına sahip bir ekran. Hem oyun oynamak isteyen kullanıcılar, hem de günlük iş tanımlarında yüksek performanslı bir cihaza ihtiyaç duyan son kullanıcılar için ideal bir alternatif."



Türkiye, Asus, Güncel

Kaynak: DHA

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