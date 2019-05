ASUS ZenPhone 6 Edition 30 ve ZenBook Edition 30 (UX334FL)

Kaynak: Teknotalk.com

ASUS basın etkinliğinde sahnede tanıtılan ürünlerin tam listesi:Computex 2019'da aynı zamanda 30. yılını kutlayan ASUS birbirinden yeni modeller duyurdu. ASUS ZenPhone 6 Edition 30 başta olmak üzere dikkat çeken ürünlerin tam listesi…Akıllı Telefon Asus ZenFone 6 Edition 3030. yıl dönümü için sınırlı sayıda üretilen lüks bir model olan ASUS ZenFone 6 Edition 30, özel bir tasarıma ve gelişmiş özelliklere sahip. ASUS ruhunu yansıtan telefonun arka yüzü, mat siyah renk üzerine Zen felsefesinden ilham alan ikonik daire deseni ve ergonomik 3D kavisli camla kaplı.ASUS ZenPhone 6 Edition 30 modelinin arkasında dikkat çeken kabartma Edition 30 logosu, ürünün özel sürüm olduğunu vurguluyor. Benzersiz ve zarif tasarımın yanı sıra ZenFone 6 Edition 30'un donanım özellikleri de güçlendirildi.12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip olan ürün hızlı ve akıcı bir deneyim sunarak sanat ve teknolojiyi bir araya getiriyor.6,4 inç ZenFone 6 Edition 30'da, Corning® Gorilla® Glass 6 ile kaplı, çentiksiz NanoEdge ekran bulunuyor. Buna, 48 MP Sony® IMX586 ana kameraya sahip çığır açan Flip Camera ve 13 MP 125° ultra geniş ikincil kamera eşlik ediyor. ZenFone 6'da bulunanla aynı olan Flip Camera, aynıdır.Bu da DxOMark Selfie testinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek puan olan 98 puan aldı. En üst düzey Qualcomm® Snapdragon™ 855 mobil platformdan güç alan ZenFone 6 Edition 30, iki gün aralıksız kullanım sunan canavar gibi bir 5000 mAh pil barındırıyor.Dizüstü BilgisayarlarZenBook Edition 30 (UX334FL)Sınırlı sürüm ASUS ZenBook Edition 30, ASUS'un yeniliklerle dolu 30 yılını kutlamak için benzersiz bir yol sunuyor. ASUS'un geçmişinden ilham almasına karşı geleceğe dönük bir tasarıma sahip olan üründeki kaliteli deri işçiliği, kendimize olan güveni simgeliyor.ZenBook Edition 30, klasik tasarıma geleceğe yönelik bir hava katıyor. Lüks İnci Beyazı renk gerçek İtalyan derisi kapak saf ve iddialı bir görünüm sunuyor.Ürün; İnci Beyazı fare, deri görünümlü kutu ve mouse pad ile gerçek deriden kılıf gibi üst düzey aksesuarlarla birlikte geliyor. Bu çok özel dizüstü bilgisayar böylesine özel bir koleksiyonu hak ediyor.Performans ve taşınabilirlik, ZenBook serisinin en temel özellikleridir. ZenBook Edition 30 da 8. Nesil Intel® Core i7 dört çekirdekli işlemci, NVIDIA® GeForce® MX250 ekran kartı, 16 GB RAM, ultra hızlı PCIe® SSD ve gigabit sınıfı Wi-Fi ile serinin bu özelliğini sürdürüyor.Dört kenarı çerçevesiz NanoEdge ekran, %95 ekran gövde oranıyla sınıfının dünyadaki en kompakt boyutlarını sunuyor.ZenBook Edition 30'da ayrıca, geleneksel dizüstü bilgisayar deneyimini üretkenli ve çoklu işlem becerisini artıran etkileşimli bir ikincil ekran ile yenileyen ScreenPad 2.0 bulunuyor.ZenBook Pro Duo (UX581)ASUS ZenBook Pro Duo (UX581), yeni ASUS ScreenPad™'e sahip, son derece taşınabilir yapıda, çığır açan bir dizüstü bilgisayar. Devrim niteliğinde bir yenilik olan ScreenPad™ Plus, orijinal ScreenPad'in sunduğu etkileşim özelliklerini artıran, tam boy bir ikincil dokunmatik ekran.ScreenPad Plus, üretkenliği ve çoklu işlem becerisini artıran özellikleriyle içerik üreticilere sonuz olasılık sunuyor. Ana ekranla kusursuz bir şekilde entegre olan bu ikincil ekran, ScreenXpert yazılımı ile çok sayıda kullanışlı uygulamaya, araca ve hizmete erişim sağlıyor.Kullanıcılar böylece ScreenPad Plus'ın sağladığı avantajlardan rahatlıkla yararlanabiliyor.ZenBook Pro Duo; 9. Nesil Intel® Core™ işlemci, 32GB RAM, NVIDIA® GeForce RTX™ 2060, 1 TB PCIe® 3.0 x4 SSD ile ultra hızlı depolama, Gig+ özellikli Wi-Fi 6 (802.11ax) ile kusursuz bağlantı ve Thunderbolt 3'e varan donanım seçenekleriyle son derece yüksek performans sunarak yaratıcılığı zahmetsiz hale getiriyor.ZenBook Pro Duo'da nefes kesici görüntüler sunan 4K UHD (3840 x 2160) OLED HDR dokunmatik ekran, 4K (3840 x 1100) ScreenPad Plus ve ASUS NumberPad çift işlevli touchpad yer alıyor.Dört kenarı çerçevesiz ASUS NanoEdge tasarımı, sizi içine çeken görüntüler sunmasının yanı sıra son derece kompakt bir boyut elde edilmesini sağlıyor.ZenBook Duo (UX481)14 inç boyutundaki ZenBook Duo, daha küçük ekranlı bir ikincil cihaz isteyen yaratıcı profesyonellere tam aradıkları çözümü sunuyor. ZenBook Pro Duo'daki ScreenPad Plus özelliklerini taşıyan ürün bunu daha hafif ve küçük bir kasada sunuyor.Intel Core i7 işlemci ve GeForce MX250 ekran kartına varan donanım seçeneklerine sahip üründe FHD NanoEdge ekran ve FHD ScreenPad Plus bulunuyor.AnakartlarPrime X299 Edition 30ASUS Prime serisi anakartların temeli, 1989'da piyasaya çıkan ve ASUS'a dünyanın lider anakart markası olma yolunu açan ilk anakart ISA-986C'ye dayanıyor. Prime X299 Edition 30 anakart bu yenilik ve performans geleneğini çok sayıda özellik ve ulaşılabilir ayar seçenekleriyle sürdürüyor. Bu özellikler sayesinde herkes son teknoloji bir sistem kurabilir hale geliyor.Prime X299 Edition 30, çok sayıda çekirdekle profesyonel tüketicilere ve içerik üreticilere olağanüstü performans sunan en yeni Intel® Core™ X-serisi üst seviye işlemcilere destek veriyor. Anakartta en üst düzey 16 aşamalı yeni güç çözümü ve yeni işlemcilerin tüm potansiyelini göstermesini sağlayan gelişmiş soğutma özellikleri bulunuyor. Pasif soğutma bloklarına sahip iki adet M.2 yuvası ultra hızlı ve kesintisiz veri aktarımı sağlarken, çift Thunderbolt 3 girişi ve onlara eşlik eden DisplayPort girişleri de içerik üreticilere birden fazla harici depolama cihazı ve ekran bağlama imkanı sağlıyor. Yerleşik 5G Aquantia Ethernet, Intel Gigabt LAN ve Wi-Fi 6 ile yüksek performans, gecikmesiz kablolu ve kablosuz ağ elde ediliyor.Prime X299 Edition 30'da ayrıca 2 inç boyutunda LiveDash OLED ekran bulunuyor. Performans kolayca takip etmek için bu ekranda saat hızları, sıcaklıklar ve voltaj gibi önemli sistem verileri gösteriliyor. Sistemini kişiselleştirmek isteyenler ekranda özel metin ve görsellere yer verebiliyor. Yeni Akıllı Kontrol Konsolu ile ikinci bir LiveDash ekran daha geliyor. USB üzerinden bağlanan bu harici modül beraberinde gelen stant ile monitörlerin üzerine yerleştirilebiliyor. Akıllı Kontrol Konsolu sistem bilgilerini göstermesinin yanı sıra sesle ve el hareketleriyle kontrol imkanı da veriyor.Prime UtopiaPrime Utopia, ASUS'un gelecek vizyonunu ve üst düzey anakartların ulaşacağı noktaya dair fikirlerini bir araya getiren bir prototip. Çok çekirdekli eni nesil işlemciler ve yüksek performanslı bileşenlerin tüm potansiyelini açığa çıkarmak için bir dizi soğutma teknolojisiyle donatılan model, kişiselleştime ve denetimi de bir üst düzeye çıkaran yeniliklerle dolu.En çok dikkat çeken özelliklerin başında, alışılageldik düzenin aksine anakartın arkasına yerleştirilen PCIe yuvaları geliyor. Bu şekilde termal denetimi geliştirmek hedefleniyor. Bu dizilim ayrıca kartın önünde daha fazla genişleme kartı ve M.2 sürücüsü için yer açıyor. Isıyı yeni nesil işlemci, ekran kartı ve M.2 sürücülerden uzaklaştıran bu tasarım kesintisiz performans sağlamayı amaçlıyor.Yüksek performanslı bileşenler için termal bölgeleri en uygun hale getiren Prime Utopia, çok çekirdekli işlemcilerin ortaya çıkardığı ısıyı uzaklaştırmak için entegre su soğutma sistemine sahip. İşlemciyi özel su soğutma döngüleriyle serin tutmak patent başvurusu yapılan Hydra Cortex fan başlığıyla daha kolay hale geliyor. Hydra Cortex başlık aynı anda dört ayrı fana bağlanabiliyor ve kontrol edilebiliyor. Ayrıca su soğutma radyatörlerinin kablolarını daha basit şekilde düzenliyor. ASUS bu yeni teknoloji ile uyumlu fanlar geliştirmek için iş ortaklarıyla çalışmalarını sürdürüyor.Üst seviye masaüstü bilgisayar kullananların farklı ihtiyaçları olabileceğini bilerek tasarlanan Prime Utopia, yenilikçi modüler arka giriş çıkışlara ve kullanıcıların kendi istediği girişlere yer vermesini sağlayan modül seçeneklerine sahip. Ürün ayrıca tam renkli, 7 inç dokunmatik OLED panelle birlikte geliyor. Kablo veya Wi-Fi ile bağlanabilen panel, kullanıcıların BIOS ayarları yapması, fan hızlarını kontrol etmesi, sistemi kapatıp açması veya sistem verilerini gerçek zamanlı izlemesi için masaüstüne yerleştirilebiliyor.MonitörlerZenScreen Touch (MB16AMT)900 gram ağırlığında ve 9 mm inceliğindeki ASUS ZenScreen™ Touch Full HD taşınabilir monitör, 4 saate kadar dayanabilen 7800 mAh'lık büyük piliyle mobil üretkenliği artırıyor. Hızlı tepki veren 10 nokta dokunmatik ekran, kaydırma, sürükleme ve kıstırma hareketlerine destek vererek kullanıcıların işlerini daha zahmetsiz, kolay ve verimli bir şekilde halletmelerini sağlıyor.IPS ekran ayrıca yenilikçi ZenScreen Touch uygulamasına da destek veriyor. Bu uygulama, Android telefonlardaki uygulamaları ekranda görüp kontrol etme imkanı vererek büyük ekranda üretkenliği artırıyor. Bu ürün, tüm içerikleri daha rahat izleyebilme olanağı sunmasının yanı sıra belge, fotoğraf ve video düzenleme gibi karmaşık görevleri yapmak için geniş ölçek sağlıyor.ZenScreen Touch'ta ayrıca hibrit sinyalli USB Type-C ve Type-A bağlantıları bulunuyor. Tek bir kablo ile video sinyali ve güç aktarılmasını sağlayan bu bağlantılar çok daha kullanışlı ve derli toplu bir kullanım sunuyor.Micro-HDMI desteği de veren ZenScreen Touch; dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, kameralar ve oyun konsolları gibi birçok cihazdaki içeriği görüntüleyebiliyor, istediğiniz yerde en iyi iş ve eğlence deneyimini yaşamanız için geniş görüntü olanağı sunuyor.