ASUS ZenScreen Touch, Taşınabilir Dokunmatik Mönitör Özellikleri Neler?

ASUS, yeni taşınabilir monitörü ZenScreen Touch'u duyurdu
İnce ve hafif 15,6 inçlik taşınabilir dokunmatik monitör, artırılmış mobil üretkenlik ve eğlence deneyimi sunuyor. Asus
Zen Screen Touch Özellikleri Nelerdir?
ASUS, artırılmış mobil verimlilik ve eğlence deneyimi sunan yeni 15,6 inçlik taşınabilir Full HD monitörü ZenScreen Touch'ı duyurdu. 900 gram ağırlığa ve 9 mm inceliğe sahip taşınabilir monitör, dizüstü bilgisayar kullanıcılarına daha fazla verimlilik için ekstra bir ekran, akıllı telefon kullanıcıları için daha büyük bir görünüm ve konsol oyuncularına evden uzaktayken yüksek kaliteli oyun deneyiminin tadını çıkarma imkanı sunuyor.
ZenScreen Touch, her bakış açısından canlı ve keskin görüntüler sağlayan Full HD çözünürlüğe sahip bir IPS ekrana sahip olmasıyla göze çarpıyor. Hızlı tepki veren 10 nokta dokunmatik ekran, kaydırma, sürükleme ve kıstırma hareketlerine destek vererek kullanıcıların işlerini daha zahmetsiz, kolay ve verimli bir şekilde halletmelerini sağlıyor. IPS ekran ayrıca yenilikçi ZenScreen Touch uygulamasına da destek veriyor. Bu uygulama, Android telefonlardaki uygulamaları ekranda görüp kontrol etme imkanı sağlayarak büyük ekranda üretkenliği artırıyor.
Asus ZenScreen Touch, sahip olduğu USB-C ve Mikro HDMI bağlantı noktalarıyla dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, oyun konsolları, tabletler ve kameralar dahil olmak üzere çok çeşitli cihazlarla rahat bağlantı imkanı sunuyor.
Monitör, 4 kullanıcıların daha uzun üretkenlik ve eğlence seansları almalarını sağlayan, tam şarjla 4 saatlik kullanım ömrüne sahip yerleşik 7800mAh pile sahip.
10 nokta çoklu dokunmatik kapasitif ekran
ZenScreen Touch'ın ekranı, 10 noktalı çoklu dokunma özelliğine ve tam Windows 10 uyumluluğuna sahip. 15,6 inçlik ekran, en iyi sinema izleme deneyimi için 16: 9 en boy oranına sahipken, W-LED arka plan aydınlatmalı mat IPS panel ise aydınlık ortamlarda rahat görüntüleme için 700: 1 kontrast değeri sunuyor.
ZenScreen Touch mobil uygulaması
Asus ZenScreen Touch, uygulamaların Android telefonlardan görüntülenmesini ve kontrol edilmesini sağlayan, ASUS'a özel, yenilikçi ZenScreen Touch mobil uygulaması ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu büyük ölçek, herhangi bir içeriği daha büyük olarak görüntülemenin yanı sıra, belgeleri, fotoğrafları ve videoları düzenlemek gibi karmaşık görevler için mükemmel bir çalışma alanı sunuyor.
ZenScreen Touch, daha iyi bir mobil kullanıcı deneyimi için isteğe bağlı olarak sanal Android menü düğmelerini (Geri, Ev, Son ve Dönme) destekliyor.
USB-C ve Micro HDMI bağlantılar
Asus ZenScreen Touch, hem DisplayPort hem de USB 3.0 için tek bir kablo üzerinden destek sağlayan, DisplayPort Alternatif Modu'nu destekleyen ve çok çeşitli USB 3.0 ile uyumluluk sağlayan cihazlarla rahat ve sürücüsüz kullanım sağlayan hibrit sinyalli USB Type-C bağlantı özelliğine sahiptir. Micro-HDMI desteği de veren ZenScreen Touch; dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, kameralar ve oyun konsolları gibi birçok cihazdaki içeriği görüntüleyebiliyor, istediğiniz yerde en iyi iş ve eğlence deneyimini yaşamanız için geniş görüntü olanağı sunuyor.
ZenScreen Touch'da tek bir şarjla dört saate kadar çalışma sağlayan yerleşik 7800mAh pil bulunuyor. ZenScreen Touch, bu sayede bağlı olduğu cihazın bataryasını tüketmiyor ve uzun bir çalışma süresi sunuyor.
Asus ZenScreen Touch TEKNİK ÖZELLİKLER
Panel boyutu (çapraz)
Geniş ekran 15.6¨ (39.6cm) 16: 9
Panel arka ışıklandırma
W-LED/ IPS
Ekran yüzeyi
Non-glare
Çözünürlük
1920 x 1080
Parlaklık
250 cd/m²
Kontrast oranı
700: 1
Görüş açısı (CR?10)
178°(Yatay)/ 178°(Dikey)
Dokunmatik Ekran
Evet/ 10 nokta çoklu dokunmatik kapasitif ekran
Flicker-free
Evet
Stereo hoparlör
1W x 2
Sinyal girişi
USB-C (DP Alt mode + USB 3.0), Micro HDMI
Batarya
7800mAh lityum polimer batarya
Batarya ömrü
4 saat @ DP Alt modunda 250 nits değerinde
Kasa renkleri
Koyu gri
Fiziksel ölçüler(G x Y x D)
359.7 x 227.4 x 9.0 mm
Ağırlık
0.9 Kg (Net)
Dokunmatik fonksiyonlar için işletim sistemi uyumluluğuMicrosoft
Windows 7/ 8/ 10, Android 6.0 or above, Mac OS, Chrome
OS, Linux
Diğer özellikler
Akıllı kapak
DisplayWidget ile akıllı çevirme
10 nokta çoklu dokunmatik
Eye Care teknolojisi
QC 3.0 and PD 3.0 desteği