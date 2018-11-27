Asvel Resmen THY Avrupa Ligi'nde

27 Kasım 2018 Salı 14:36



27 Kasım 2018 Salı 14:36

Fransa'nın LDLC ASVEL Basketbol Takımı, gelecek iki sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alacak.Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, gerekli şartları karşılaması beklenen LDLC ASVEL'in 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Avrupa Ligi'ne katılımının İsrail'de düzenlenen toplantıda resmi olarak onaylandığı duyuruldu.Daha önce Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takım sayısının gelecek sezondan itibaren 16'dan 18'e çıkarılacağı ve Almanya'nın Bayern Münih ekibine iki yıllık lisans verileceği açıklanmıştı.