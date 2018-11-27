Asvel Resmen THY Avrupa Ligi'nde

<div>Fransa'nın LDLC ASVEL Basketbol Takımı, gelecek iki sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele verecek.</div><div></div><div>Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, gerekli şartları karşılaması beklenen LDLC ASVEL'in 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Avrupa Ligi'ne katılımının İsrail'de düzenlenen toplantıda resmi olarak onaylandığı duyuruldu.</div> <div></div><div>Daha önce Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takım sayısının gelecek sezondan itibaren 16'dan 18'e çıkarılacağı ve Almanya'nın Bayern Münih ekibine iki yıllık lisans verileceği açıklanmıştı.</div> <div></div><div> </div><div></div>