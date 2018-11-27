27 Kasım 2018, 17:45
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Asvel Resmen THY Avrupa Ligi'nde

Asvel Resmen THY Avrupa Ligi

Fransa'nın LDLC ASVEL Basketbol Takımı, gelecek iki sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alacak.

Fransa'nın LDLC ASVEL Basketbol Takımı, gelecek iki  sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele verecek.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, gerekli  şartları karşılaması beklenen LDLC ASVEL'in 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında  Avrupa Ligi'ne katılımının İsrail'de düzenlenen toplantıda resmi olarak  onaylandığı duyuruldu.
Daha önce Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takım sayısının gelecek  sezondan itibaren 16'dan 18'e çıkarılacağı ve Almanya'nın Bayern Münih ekibine  iki yıllık lisans verileceği açıklanmıştı.
  
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