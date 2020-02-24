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Asya, Avrupa ve ABD'de borsalar kayıpta

ABD'de Dow Jones Endeksi, Covid-19 salgınının İtalya, Güney Kore ve İran'a da yayılmasının ardından, açılış öncesi 750 puandan fazla düştü; Asya piyasaları çoğunlukla düşüşle kapanırken Avrupa piyasaları da düşüşle açıldı.

24.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:25Asya, Avrupa ve ABD'de borsalar kayıpta

ABD'de Dow Jones Endeksi, Covid-19 salgınının , Güney Kore ve İran'a  da yayılmasının ardından, açılış öncesi 750 puandan fazla düştü;  Asya piyasaları çoğunlukla düşüşle kapanırken piyasaları da düşüşle açıldı.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve küresel boyutta yayılmaya devam eden Covid-19 salgını sebebiyle 2,619 kişi hayatını kaybederken, 79,360 bin kişinin salgından etkilendiği belirtildi.

AVRUPA

Avrupa piyasaları, yatırımcıların yayılmaya devam eden salgının ekonomiye zarar vereceği endişesiyle düşüşle açıldı. Yatırımcılar aynı zamanda İngiliz Bankalar Birliği'nin bugün açıklayacağı konut kredisi başvurusu verilerini bekliyor.

Avrupa piyasalarında;

DAX yüzde 2.54,

CAC 40 yüzde 2.40,

FTSE 100 yüzde 1.77 düşüşle açıldı.

Euro dolar karşısında yüzde 0.25 düşüşle 1.0823'e gerilerken, sterlin de dolar karşısında yüzde 0.48 gerileyerek 1,2902 düzeyinde.

ASYA

Covid-19 salgınının yayılmasının ardından yatırımcıların endişeleri sebebiyle Asya piyasaları çoğunlukla düşüşle kapanırken, Japonya'nın yayın kuruluşu NHK, Toyota'nın bugün Çin'in Çengdu şehrinde yer alan fabrikasında üretimine devam edeceğini doğruladı.

Asya piyasalarında,

Hang Seng yüzde 1.55,

KOSPİ yüzde 3.87,

S&P/ASX 200 yüzde 2.25,

Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 0.25 düşüşle kapandı.

Dolar yen karşısında yüzde 0.28 gerileyerek 111.30 düzeyinde.



Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, İtalya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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