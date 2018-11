Asya Belediye Başkanları Gaziantep'te Buluştu

30 Kasım 2018 Cuma 13:36



GAZİANTEP'te, düzenlenen Asya Belediye Başkanları Forumu 5'inci Genel Kurulu'na 20 ülkeden 25 belediye başkanı katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, düzenlenen forumda; Asya Belediye Başkanları Dönem başkanlığı görevini de devraldı.İran, Çin, Afganistan, Azerbaycan gibi 20 Asya ülkesinden 25 belediye başkanı ve vali ile yaklaşık 100 davetli katıldığı forumun 5'incisinin genel kurulu bir otelde yapıldı. 'Akıllı, Dayanıklı ve Yaşanabilir Asya Kentleri' ana başlığının masaya yatırılacağı forumun açılış konuşmasını yapan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Asya ülkelerinin bir ve beraber olduğunda Avrupa'ya karşı daha dirençli olacağını söyledi.'21'İNCİ YÜZYIL ASYA YÜZYILI OLACAKTIR'Şahin, Asya'nın önemli bir ticari pazar olduğunu ifade ederek, Asya'nın kuvvetli belediye başkanlarının, Gaziantep'te İpekyolu'nun en önemli merkezinde buluşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çünkü tarih boyunca İpekyolu kalkınma yolu olmuştur, kardeşlik yolu olmuştur. Bir ve beraber olma yolu olmuştur. Şimdi, 'Bir kuşak, bir yol' projesiyle geçmişten aldığımız İpekyolu'nun güzelliğini geleceğe taşımanın heyecanını yaşıyoruz.'21.YÜZYIL ASYA YILI OLACAKTIR'Ayrıca Asya yükselen bir değerdir. 21'inci yüzyıl Asya yüzyılı olacaktır. Beşeri sermayesiyle, yetişmiş insan gücüyle, doğal kaynakları ile enerji politikaları ile Asya'da bir ve beraber olduğumuz zaman kötü manzaraları görmediğimiz bir dünya inşa edeceğiz. Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Günlük 1 doların altında yaşayan insanlar olduğu sürece, 5 yaşına gelmeden temiz su bulamadığı için ölen çocuklar olduğu sürece biz rahat değiliz. Dünyanın huzurlu ve mutlu olabilmesi için Asya'nın mutlu ve huzurlu olması gerekir.'ORTAK SORUNLARA ORTAK ÇÖZÜMLER ÜRETMEMİZ GEREKİYOR'İşte belediye başkanları olarak, yerel yönetimler olarak her şeyi devlet başkanlarından beklemeden, her şeyi birilerine yüklemeden yapacağımız çok iş var. Belediye başkanlarının bugün bir arada olmasını çok önemli buluyorum. Ortak sorunlara, ortak çözümler üretmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle dirençli şehirler deyince ben en dirençli şehirlerden birini Gaziantep olarak inanıyorum. Bugün 500 bin mültecisiyle, bugün ülkesine gelen 500 bin kardeşine aşını, işini, sofrasını, şehrini paylaşan başka bir şehir yok. Ben şehrimle övünüyorum. Asya'nın kardeşliğiyle dünyayı yeniden inşa etmeliyiz. O nedenle bugünkü birliktelik her hangi bir birliktelik değil.AVRUPA'YA KARŞI ASYA DEĞERLERİNİ YÜKSELTMEMİZ GEREKİYORAsya yükselen bin değerdir. Bugün yatırım potansiyeli ile enerji politikaları ile Asya birliğini sağladığı zaman yaşlanan Avrupa'ya karşı, bir Suriyeliyi daha almamak için duvarlar ören bir Avrupa'ya karşı, Asya değerlerini kuvvetlendirmemiz lazım."Konuşmanın ardından Çin'in Haikou şehri Belediye Başkan Yardımcısı Feng Yuying tarafından Fatma Şahin'e dönem başkanlığı devredildi.?Forum; 'Akıllı, Dayanıklı ve Yaşanabilir Asya Kentleri' temel münazarayla devam etti.- Gaziantep