Asya Belediye Başkanları, Gaziantep'te Toplandı

21 Asya ülkesinden 150 belediye başkanı, vali ve üst dizey yöneticinin katıldığı genel kurulda, Çin'in Haikou Belediye Başkan Yardımcı, AMF 4'üncü Dönem Başkanı Feng Yuyıng tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyle Başkanı Fatma Şahin'e 5'inci dönem AMF başkanlığı devredildi. Toplantıda, AMF'nin kuruluşunun 10'unu yıldönümü dolayısıyla pasta kesildi.

Forumun açış konuşmasını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyle Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

ŞAHİN: BÜYÜK BİR MÜCADELE İÇİRESİNDEYİZ

Gazi şehrin Akdeniz'le Mezopotamya arasındaki bereketli hilalin, kültürel mirasın taşıyıcısı olduğunu bildiren Şahin, "Evliya Çelebi'nin bütün Dünyayı dolaştıktan sonra Gaziantep'e geldiğinde 'bu şehir anlatmaya ne kalem ne de kelam yeter' demiştir. Geçmişten aldığımız mirası geleceğe taşımak, yerelden evrensele, gelenekten geleceğe, şehirler yarışında şehrimizin rekabet etme gücünü artırmak için büyük bir mücadele içiresindeyiz. Bugün Asya'nın kuvvetli belediye başkanlarının Gaziantep'te İpek Yolu'nun en önemli merkezinde buluşturmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Çünkü tarih boyunca ipek yolu kalkınma yolu olmuştur, kardeşlik yolu olmuştur, bir ve beraber olma yolu olmuştur. Şimdi bir kuşak, yol projesiyle geçmişten aldığımız İpek Yolu'nun güzelliğini geleceğe taşımanın büyük bir heyecanını yaşıyor.

ASYA YÜKSELEN BİR DEĞER

Asya yükselen bir değerdir. Beşeri sermayesiyle, yetişmiş insan gücüyle, doğal kaynaklarıyla, enerji politikalarıyla Asya'yla bir ve beraber olduğumuz zaman geleceğin dünyasını inşa edeceğiz.Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Günlük 1 doların altında yaşayan insanlar olduğu sürece, 5 yaşına gelmeden temiz su bulamadığı için ölen çocuklar olduğu sürece biz rahat olamayız.Dünyanın rahat ve mutlu olabilmesi çini Asya'nın huzurlu ve mutlu olması gerekir. Belediye başkanları olarak yerel yönetimler olarak her şeyi devlet adamlarından beklemeden, her şeyi birilerine yüklemeden yapacak çok işimiz var. Belediye başkanlarının bir arada olmasını çok önemli buluyorum. Ortak sorunlara ortak çözümlerin üretilmesi gerektiğine inanıyorum.Bugün akıllı şehir nasıl olacağız dediğimizde kendi medeniyetimizin bize sürekli emrettiği aklınızı kullanın diyen bir inançtan geliyoruz. Zamanın ruhunu iyi okumamız lazım. Zamanın ruhu bize, 'bilge ekonomisi' diyor, 'teknoloji çağı' diyor, 'bilgiyi elinde tutan medeniyeti elinde tutar' diyor. Oysa bizim medeniyetimiz bize bilenle bilmeyen bir olur mu? Diyor. Kendi kültürümüz bize zaten potansiyeli bizlere veriyor. Teknolojiyi iyi kullanmamız lazım. Teknolojiyi iyi kullanan kardeşlerimizle daha çok bir araya gelmemiz ve bu şehrin akıllı şehir olması konusunda akıllı ulaşımdan tutun, akıllı enerji politikalarına kadar yapacak çak şeyimiz var. Birilerinin bize bir şey öğretmesine müsaade etmeyelim. Kendimizi geliştirelim, kendimize güvenelim, kendi değerlerimize güvenelim, kendi geçmişimizden aldığımız ilhamla geleceğimizi aydınlatacak kadar güçlü bir medeniyetin temsilcileriyiz.

GAZİANTEP DİRENÇLİ BİR ŞEHİR

Dirençli şehirler dendiğinde ben bu konuda en dirençli şehirlerden bir tanesinin Gaziantep olduğuna inanıyorum. Çünkü, 500 bin mültecisiyle bugün ülkesine gelen 500 bin kardeşiyle aşını, işini, sofrasını ve şehrini paylaşan başka bir şehir yok. 'Kendisi tokken komşusu aç yatan' anlayışı olmasaydı, veren el alan elden üstündür anlayışı olmasaydı,bunu başaramazdık. Avrupa o yüzden bunu anlayamıyor, dünya o yüzden bunu anlayamıyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o yüzden 'Dünya 5'tern büyüktür' diyor. Güçlünün mü haklı olduğu haklının mı güçlü olduğu bir dünyanın tartışılmasını istemiyoruz. Haklının mı güçlü olduğu bir dünyayı inşa etmek durumundayız. Dünya'nın adalete, Dünya'nın vicdana, Dünya'nın sevgiye, saygıya ihtiyacı var. Yunus Emre'nin diliyle dünyaya bakmalıyız. Hazreti Mevla'nın diliyle Dünya'ya bakmalıyız.

YENİ BİR DÜNYA DÜZENİ İNŞA EDECEĞİZ

Asya'nın kardeşliğiyle yeniden Dünya'yı inşa etmeliyiz. O yüzden bu birliktelik herhangi birliktelik değil. Bugün yatırım potansiyeliyle enerji politikalarıyla Asya birliğini sağladığı zaman yaşlanan Avrupa'ya karşı, bir Suriyeli dahi almamak için duvarlar ören bir Avrupa'ya karşı Asya'nın değerlerini kuvvetlendirmemiz lazım. Bir ve beraber olmamız lazım, atalarımızın yaptığı gibi kalkınma yolunu tekrar inşa etmemiz lazım. Bu birlikteliğin bir belediye başkanının bir araya gelmesinden öte bir anlam taşıyor. Torunlarımız için geleceğimiz için dünyanın daha adaletli olması için dünyanın sevgiyle dolması için Asya'nın gücünü iyice birleştirmesi lazım. Daha çok bir araya geleceğiz, daha çok safları sıkılaştıracağız, daha çok bilgi paylaşımında bulunacağız, bunları yaptığımız zaman yeni bir dünya düzenini inşa edeceğiz" dedi.

Başkan Fatma Şahin, kendi döneminde yürütülen çalışmaları içeren 30 dakikalık bir sunum yaptı.

BAŞKAN ŞAHİN'E TEŞEKKÜR ETTİLER

Asya Belediye Başkanları Formu Genel Sekreteri Gostasp Muzafferi, Asya Belediye Başkanları Formu kurucu şehri Tahran'ın Belediye Başkan Yardımcısı Sakneh Aşhaf ve Çin'in Haikou Belediye Başkan Yardımcı, AMF 4'üncü Dönem Başkanı Feng Yuyıng yaptığı konuşmalarda Asya Belediye Başkanları Formu'nun amacına değindiler. 5'inci dönem başkanlığına getirilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e yeni görevinde başarılar dileyen konuşmacılar, kendilerini ağırladıkları için Gazianteplilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından genel kurul toplantısına geçildi. "Akıllı, Dayanıklı ve Yaşanabilir Asya Kentleri" temasıyla iki gün boyunca sünecek Asya Belediye Başkanları Forumunda, Asya kentlerinin şehirleşmede geldiği son nokta tartışılacak. "Asya Kentlerinin Dayanıklılığı", "Asya Kentlerinin Yaşanabilirliği", "Akıllı Asya Kentleri" ve "AMF'nin 3'üncü Trafik ve Ulaşım Komitesi" başlıklı teknik konuların görüşüleceği iki oturumlu forum çalışmaları kapsamında, GAZİRAY, Kuzey Şehir, GASKİ Arıtma Tesisleri, Engelsiz Yaşam Merkezi ile Nurgana Hasan Celal Güzel Kültür ve Spor Vadisi'ni yakından görülecek. Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezecek olan konuklar, şehirden ayrılacak.