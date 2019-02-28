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Asya borsaları, Hindistan hariç negatif seyretti.Çin'de şubat imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 49,2 ile beklentilerden kötü gelmesinin ardından Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,71 azalışla 2.932,91 puanda seyrediyor.Japonya'da ocak sanayi üretiminin aylık yüzde 3,7 azalarak, yıllık da değişmeyerek beklentileri karşılayamamasının ardından Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,79 düşüşle 21.835,16 puandan kapandı.Güney Kore'de Kospi endeksi, yüzde 1,76 kayıpla günü 2.195,44 puandan tamamladı.Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,05 artışla 35.924,74 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,32 değer kaybıyla 28.664,51 puanda seyrediyor.Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamaması, Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilim, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlik ve Brexit endişeleri ile piyasalarda risk iştahının azaldığını belirterek, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olduğunu söyledi.