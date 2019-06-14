14.06.2019 10:21
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Asya borsaları

Asya borsaları

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.
Küresel piyasalarda artan jeopolitik risklere ilişkin endişeler devam ederken, Asya tarafında bugün hisse senedi piyasalarında Japonya hariç düşüşler yaşandı.
Öte yandan bugün Çin'de açıklanan veriler, karışık bir görünüm ortaya koydu. Ülkede mayısta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla perakende satışlar yüzde 8,6 artarak beklentilerin üzerinde gelirken, sanayi üretimi yüzde 5 yükselerek yüzde 5,5'lik piyasa öngörülerinin altında kaldı.
Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi 2.879-2.925 puan bandında hareket etmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 1 değer kaybetti ve 2.881,2 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yendeki güçlenmenin devam etmesine karşın analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 21.000 puanın üzerine çıkması sonrasında etkisini artıran alımlarla günü yüzde 0,4 primle 21.116,89 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,15 değer kaybederek 108,2 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalışla 39.850,57 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,80 düşüşle 27.075,48 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,37 kayıpla 2.095,41 puanda seyrediyor.
Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Asya, Ekonomi

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