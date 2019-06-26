26.06.2019 10:10
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Asya borsaları

Asya borsaları

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Küresel piyasalar ABD- İran geriliminin derinleşmesi ve ticaret savaşına ilişkin iyimser beklentilerin azalması sonrası satış baskısı altında kalırken, Asya tarafında G20 Liderler Zirvesi öncesi yatırımcıların bekleme moduna geçmesi ile dalgalı bir seyir izleniyor.
Japonya 'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,51 azalışla günün 21.086,59 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,28 değer kazanarak 107,5 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.958-2.987 puan bandında dalgalanmasının ardından kapanışa yakın yüzde 0,2 düşüşle 2.976,97 puan oldu.
Hindistan 'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 39.556,21 puanda, Hong Kong 'da Hang Seng endeksi yüzde 0,15 yükselişle 28.228,78 puanda bulunurken, Güney Kore 'de Kospi endeksi 2.121,85 puanla yatay seyrediyor.
Kaynak: AA
g20 , ticaret , ABD , asya , Ekonomi

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